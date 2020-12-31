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Yeni yıla ilk giren Ülke? Yeni yıla hangi Ülke girdi?

Birçok ülkede "bit artık" sözleriyle anılan 2020'nin son gününde dünyayı yeni yıl heyecanı sardı. Yeni Zelanda 2021'e giren ilk ülkelerden biri oldu.
Yeni yıla ilk giren Ülke? Yeni yıla hangi Ülke girdi?

Her yıl 31 Aralık’ta hem Türk basınında hem de uluslararası kamuoyunda görmeye başladığımız “yeni yıla girmeye başladılar” haberleri bu yıl daha sönük geçen kutlamaları konu alıyor. Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede corona virüsü salgını nedeniyle kutlamalar yasaklanırken, bugün Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021’e ilk giren ülkeler oldu. Pasifik adası ülkeleri TSİ 13:00’te 2021’e giriş yaptı.

Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi! Salgının kontrol altına alındığı ülkede, kutlamalara herhangi kısıtlama getirilmedi.

Bu ülkeleri Japonya, Güney Kore ve Avustralya takip ediyor.

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Bakers Adası ve Amerikan Samoası ise 2021’e en son girecek ülkeler olacak.

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