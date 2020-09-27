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Yeni yıldızlar yetişecek

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan 2020-2021 Futbol Akademisi ve Kaleci Okulu için kayıtlar bugün başlıyor. 
Yeni yıldızlar yetişecek

Yenimahalle Belediyesi ilçede yaşayan 7-16 yaş arası futbol meraklısı minikler için kış fırsatı sunuyor. Çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla 28 Eylül’de 2020 Pazartesi günü başlayacak olan kayıtlar, antrenmanlar başlayana kadar devam edecek.

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Eğitimler en az 3 ay sürecek
10 EkimCumartesi günü Batıkent Semt Stadında başlayacak olan futbol akademisi ve bir diğer branş olan Kaleci Okulu’nda en az 3 ay boyunca hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde keşfedilmeyi bekleyen minik futbolculara eğitim verecek. Eğitimlerde başarı gösteren minik yıldızlar, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü bünyesinde lisanslı sporcu olmaya hak kazanacak ve yarışmacı gruplara hazırlık eğitimlerine devam edebilecek. 

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Çocuklarını futbol akademisine kayıt etmek isteyen vatandaşlar, bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve protokol numaralı sağlık raporu ile Batıkent Semt Sahasına giderek başvuru yapabilecek. Vatandaşlar; detaylı bilgiyi ise 0312 250 64 44 numaralı telefonu arayarak alabilecek. 

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