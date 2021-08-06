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Yeni zabıtalar belli oldu

 Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru alımına ilişkin sınav sonuçlarını açıkladı. Bin 250 aday arasından yapılan değerlendirme sonucu sınavı kazanan 224 kişinin isimleri Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde yayımlandı. 
Yeni zabıtalar belli oldu

Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 4 yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ile ön lisans programlarından yerel yönetimler, çevre ve gıda alanlarından mezun olan bin 250 aday uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutuldu. 

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Yapılan değerlendirme sonucu 150 lisans, 54 ön lisans yerel yönetimler, 10 ön lisans çevre ve 10 ön lisans gıda alanlarından mezun toplam 224 zabıta memuru sınavı kazandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına memur olarak ataması yapılacak 67’si kadın, 157’si erkek zabıta memurundan istenilen belgeler ise şöyle:
-Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,
-Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği,
-Sağlık açısından Zabıta Memuru olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu,
-4 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik),
-Adli sicil kaydı belgesi,
-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
-KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
-Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır)

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    Başkent’in yeni zabıta memurları atama öncesi istenilen dilekçe örneğine “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ulaşabilecek. Sınavı kazananların gerekli belgeleri en geç 20 Ağustos 2021 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor. 

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