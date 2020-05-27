  • BIST 105.060
  • Altın 370,652
  • Dolar 6,7705
  • Euro 7,4307
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 25 °C
»

Yeni Zelanda koronavirüsü yok etti!

'Koronavirüsü yok ettik' diyen Yeni Zelanda'da, aylar sonra hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören tüm hastaların taburcu edildiği açıklandı. Ülkede son 5 gündür ise yeni vaka görülmediği kaydedildi.
Yeni Zelanda koronavirüsü yok etti!

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında yıkıma yol açarken, hastalığa karşı en etkili mücadele yürüten ülkelerin başında Yeni Zelanda geliyor.

Salgının başından itibaren hızla önlemler alan ve sınırlarını kapatan ülkede normalleşme yönünde adımlar devam ediyor.

Mayıs ayının ortasından itibaren kafe, sinema, alışveriş merkezleri ve restoranları yeniden açan Yeni Zelanda’da kritik bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, ülke genelindeki hastanelerde tedavi gören hiçbir corona virüsü hastası kalmadığını açıkladı.

HASTANELERDE YATAN HİÇ KOVİD-19 HASTASI KALMADI

Basın toplantısında süreçle ilgili son gelişmeleri aktaran Bloomfield, “Middlemore Hastanesi’ndeki hastanın da taburcu edilmesiyle halihazırda hastanede yatan Kovid-19 hastası kalmadı. Aylar sonra ilk kez bu duruma geldiğimizi duyurmak mutluluk verici” dedi.

12 AKTİF VAKA EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA

Ülke genelinde 12 aktif vaka bulunduğunu ancak bu kişilerin evlerinde gözetim altında olduğunu ifade eden Bloomfield, beş gündür yeni vaka görülmediğini ve bugün can kaybı da yaşanmadığını aktardı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Yeni Zelanda’da bin 504 vaka ve 21 can kaybı kayıtlara geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:55
  • Orman mühendisi iki kadın 'ateş savaşçılarını' eğitiyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:45
  • Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:43
  • İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:39
  • Bakan Albayrak: Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:29
  • Avcılar'da plastik fabrikasında yangın çıktı27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:21
  • Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:08
  • Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:06
  • BM Dünya Turizm Örgütü: İstanbul, Doha ve Dubai salgın sonrasında turizmde pilot projelerin lideri olacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:05
  • Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti