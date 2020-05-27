Yeni Zelanda koronavirüsü yok etti!

'Koronavirüsü yok ettik' diyen Yeni Zelanda'da, aylar sonra hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören tüm hastaların taburcu edildiği açıklandı. Ülkede son 5 gündür ise yeni vaka görülmediği kaydedildi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında yıkıma yol açarken, hastalığa karşı en etkili mücadele yürüten ülkelerin başında Yeni Zelanda geliyor.

Salgının başından itibaren hızla önlemler alan ve sınırlarını kapatan ülkede normalleşme yönünde adımlar devam ediyor.

Mayıs ayının ortasından itibaren kafe, sinema, alışveriş merkezleri ve restoranları yeniden açan Yeni Zelanda’da kritik bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, ülke genelindeki hastanelerde tedavi gören hiçbir corona virüsü hastası kalmadığını açıkladı.

HASTANELERDE YATAN HİÇ KOVİD-19 HASTASI KALMADI

Basın toplantısında süreçle ilgili son gelişmeleri aktaran Bloomfield, “Middlemore Hastanesi’ndeki hastanın da taburcu edilmesiyle halihazırda hastanede yatan Kovid-19 hastası kalmadı. Aylar sonra ilk kez bu duruma geldiğimizi duyurmak mutluluk verici” dedi.

12 AKTİF VAKA EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA

Ülke genelinde 12 aktif vaka bulunduğunu ancak bu kişilerin evlerinde gözetim altında olduğunu ifade eden Bloomfield, beş gündür yeni vaka görülmediğini ve bugün can kaybı da yaşanmadığını aktardı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Yeni Zelanda’da bin 504 vaka ve 21 can kaybı kayıtlara geçti.