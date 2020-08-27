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Yeni Zelanda'daki cami saldırganına ömür boyu hapis

Yeni Zelanda’da geçen sene Christchurch kentinde bulunan iki camiye silahlı saldırı yapan ve 51 kişiyi katleden Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda'daki cami saldırganına ömür boyu hapis

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Brenton Tarrant isimli terörist, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.

Dünkü duruşmada kendi savunmasını okumamayı tercih eden terörist Tarrant'ın ifadesi, avukat aracılığıyla okunmuştu.

Terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyordu.

ŞARTLI TAHLİYE OLMAKSIZIN MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant'ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.

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