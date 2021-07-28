Yenicimşit'ten Vali Şahin'e Çağrı

Sincan Yeniçimşit Mahallesi’ndeki 15-20 yıllık bağ ve bahçeler kamulaştırma nedeniyle yıkımla karşı karşıya…

Yetişmiş binlerce ağacın, asmanın bulunduğu bağ ve bahçelerin sahipleri, Ankara Valisi Vasip Şahin’e çağrıda bulunarak “Meyve sebze yetiştirdiğimiz bağ bahçelerimizden son derece memnunuz, kamulaştırma istemiyoruz. İlle olacaksa, bari bağ bahçelerimizin, ağaçlarımızın, asmalarımızın, Yapı Kayıt Belgeli evlerimizin değeri verilsin” diyor.

Ankara’nın en hızlı büyüyen ilçelerinden Sincan’ın Yeniçimşit Mahallesi’ndeki 15-20 yıllık bağ ve bahçeler “kamulaştırma” nedeniyle yıkımla karşı karşıya… Yetişmiş binlerce ağacın, asmanın bulunduğu bağ ve bahçelerin sahipleri, Ankara Valisi Vasip Şahin’e çağrıda bulunarak “Meyve sebze yetiştirdiğimiz bağ bahçelerimizden son derece memnunuz, kamulaştırma istemiyoruz. İlle olacaksa, bari bağ bahçelerimizin, ağaçlarımızın, asmalarımızın, Yapı Kayıt Belgeli evlerimizin değeri verilsin” diyor.

FİYATLARI VALİLİK BELİRLİYOR

Resmi adı Ankara Sanayi Odası 1. Sanayi Bölgesi olan Sincan OSB, genişliyor. Sincan OSB yakınındaki Osmaniye, Yeniçimşit ve Kesiktaş mahalleleri sınırları içerisinde kalan 1000 dönüklük alan kamulaştırılıyor. İlgili parsellerin durum ve rayiç bedelleri gibi bilgileri tespit ve belirleme sürecini Sincan OSB adına Ankara Valiliği Yatırım İzleme Ve Ķoordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yürütüyor.

YAPI KAYIT BELGELERİ VAR, VERGİ ÖDÜYORLAR

Kamulaştırma alanı içinde çok sayıda bağ bahçe de bulunuyor. Bunlardan biri de, imara en yakın noktada bulunan Arkapınar Bahçeleri. Yaklaşık 70 ayrı hisseli parselin yer aldığı Arkapınar Bahçeleri, 15-20 yıllık ve her birinin Yapı Kayıt Belgesi olduğundan belediyece tanınan yerler. Nitekim hak sahipleri devlete vergi de ödüyorlar.

BOŞ TARLA GİBİ DEĞERLENDİRİLMEMELİ

Bahçe sahipleri kamulaştırma süreciyle ilgili şunları söylüyor: “Burası Sincan OSB için genişleme alanı ilan edildi, kamulaştırılıyor. Tapularımıza şerhler konuldu. Biz bağ bahçelerimiz kamulaştırılsın istemiyoruz. Buralarda meyve sebze yetiştiriyoruz, çocuklarımız, torunlarımız tabletle değil toprakla oynuyor. Yetişmiş meyve ağaçlarımız var. Yapı Kayıt Belgesi olan, vergisini ödediğimiz evlerimiz var üzerlerinde. Suyumuz var, kimilerimizin elektrik aboneliği var. Şimdi tüm bunlar elimizden gidecek. İstemiyoruz ama devletimiz kamulaştırılacak diyorsa elbette diyecek sözümüz yok ancak bari değeri verilsin. Süreci Ankara Valiliği yürütüyor. Arazilerimizin, bağ bahçelerimizin değerini Valilik belirleyecek. Sayın Valimiz Vasip Şahin Bey’den isteğimiz, bahçelerimizin normal boş tarlalar gibi görülmemesi. Ağaçlarımızın, evlerimizin, asmalarımızın, onca emeğimizin karşılığının verilmesi.”

“BİZ TARLA FİYATINDAN ALMADIK Kİ”

“Biz yıllar önce bu bağ bahçeleri alırken, boş tarla fiyatına almadık, bahçe olarak tarla fiyatlarının çok üzerinde aldık. Şimdi devletimiz tarla gibi değerlendirilirse bize çok yazık etmiş olur. Bahçelerimiz imara sınır bir noktadadır. Bu kamulaştırma olmasa birkaç yıla buradan imar geçecektir. O zaman çok farklı imkanlar sunulacaktır bizlere. Valimizden talebimiz bahçelerimizin imarlı arsa statüsünde değerlendirilmesidir.”

CENGİZ TOKSARI-







