Kızılcahamam’da 3 ay önce çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle yeniden inşa ediliyor.

Kızılcahamam'daki Kasaplar Çarşısı'nda, 8 Nisan'da çıkan yangında, 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı'nın yeniden inşası için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 9 bin 381 metrekarelik aynı alana kurulacak çarşının projesi hazırlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi 28 Haziran'da yapılan çarşının inşaat çalışmaları, 8 Temmuz'da başlatıldı. Yeni çarşı inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sosyal Medya hesabından Kızılcahamam Kasaplar çarsısı için açıklamada bulundu.

Kurum; Kızılcahamam’da yanan Kasaplar Çarşısı'nı en kısa sürede yeniden inşa edeceğimizin ve bu süreçte çarşı esnafımıza kira ve taşınma yardımı yaparak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğimizin sözünü vermiştik. Yanan çarşının yanında bulunan Manavlar Çarşısı’nı da projemize dahil ederek proje bedeli 26,5 milyon TL olan çalışmamızın inşasını 8 Temmuz itibarıyla başlattık. Projemizi yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte esnafımıza mağduriyet yaşamaması için 15’er bin lira taşınma yardımı, 3'er bin lira da kira yardımı yapıyoruz. Bölgenin kültürel dokusuna uygun olarak inşa edeceğimiz, projelerimiz ile Kızılcahamam’a değer katacağız açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum’un açıklamasının ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’da bir açıklama yaparak Acar; Sevgili hemşehrilerim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyemizin üzerinde ilk yangın gününden beri çalıştığımız, ilçemizin kalbi Kasaplar ve Manavlar Çarşısı Projemizin ilk proje görsellerini hemşehrimiz Sayın Murat Kurum paylaşarak ilçemize bir müjde daha verdi.

26,5 Milyon TL proje bedeli olan çarşımız, ilçemize değer katacak mimarisi ile Kızılcahamam’ımıza çok yakışacak. İnşaallah yıl sonu esnaflarımız yeni dükkanlarında ticaretlerine devam edecekler. Şahsım ve ilçemiz adına, Kızılcahamam’a yapılan her yatırımda göstermiş olduğu yüksek ilgi ve alaka nedeni ile, hemşehrimiz Sayın Murat Kurum’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum dedi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ise ; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un destekleriyle hayata geçen, ilçemize muazzam değer katacak yeni Kasaplar Çarşısı Kızılcahamam’a hayırlı olsun dedi.