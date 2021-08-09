Yeniden kapanma bizi iflasa sürükler

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, "Kovid-19 ve mutasyonlarıyla yaşanan pandemiden kurtulmamız için aşımızı olalım. Tekrar kapanmak istemiyoruz" dedi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Tunçay Elmadağlı, Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesinin en çok da esnafı tedirgin ettiğini söyledi. Elmadağlı, aylarca kontak kapattıklarının altını çizerek, şu anda dahi birçok sektörü yakından ilgilendiren piyasanın çok durgun olmasından yakındı.

Oda Başkanı Tunçay Elmadağlı, 1 Temmuzda adım atılan kontrollü normalleşme uygulamaları ile birlikte vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemeleri ve aşılama oranının hala istenilen seviyeye ulaşamamasından dolayı vaka sayılarında son günlerde artış olduğuna dikkat çekerek, “Pandemi nedeni ile alınan her tedbirde en çok etkilenen kesim esnafımız oldu.

Esnaf kesimi arasında da en çok mağdur olan kesim servisçilerimiz oldu. Pandemi kısıtlamaları ve kapanmalar sürecinde birçok servisçi esnafımız istenilen düzeyde çalışamadı. Özellikle okul servisi yapan esnafımız aylarca kontak kapattı. Servisçi esnafımızın yaşadığı sıkıntı haddinden fazla. Servisçilerimiz bir kapanmayı daha kaldıramaz. Vakaların artışına bağlı olarak yeni bir kısıtlama ve kapanma kararı bizleri çok zor durumda bırakacak, birçoğumuzu iflasa sürükleyecektir. Son dönemde insanların rehavete kapıldığını, temizlik ve sosyal mesafeyi unutup, maske takmadığını söylememiz doğru olur. Bu nedenle temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, aşımızı olalım." dedi.

“TEK KOZUMUZ AŞI”

Koronavirüse karşı en önemli silah olan aşı konusunda uyarılarda bulunan Elmadağlı, vatandaşların mutlaka aşılarını olmalarını istedi. Elmadağlı, tek kozun aşı olduğunu ve pandemi döneminin henüz bitmediğinin akıllardan çıkarılmamasını istedi.

Elmadağlı, "İstatistiklerden aşının Kovid-19’a faydalı olduğunu biliyoruz. Lütfen aşı olalım. Aşı ile salgına yakalanma oranları, ölüm oranları azalıyor. Pandemide 18 ay bizler için çok zorlu bir süreçti. 1 Temmuz itibari ile de tekrar işlerimize döndük. Vatandaşlarımıza buradan bir uyarı yapmak istiyoruz. Lütfen, Pandemi bitmiş gibi davranmayalım. Artık elimizde bir kozumuz var, o da aşı. Şu an yetkililerin değerlendirmeleri sonucuna göre ise, aşılama ile vaka sayısının azaltılacağı öngörülüyor. Vatandaşlar olarak pandemi kurallarına uyalım. Özellikle aşılamanın toplum sağlığı açısından önemini insanlarımıza çok iyi anlatmalıyız. Kısıtlamalar olacaksa eğer sadece aşılı olanlarla serbest yaşam, aşısını olmayanlara ise uygulanacak özel kısıtlamalarla günlük yaşam pekala devam edebilir." ifadelerini kullandı.

