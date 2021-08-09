  • BIST 1.442,480
  • Altın 486,49
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
SON DAKİKAAydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
»

Yeniden kapanma bizi iflasa sürükler

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, "Kovid-19 ve mutasyonlarıyla yaşanan pandemiden kurtulmamız için aşımızı olalım. Tekrar kapanmak istemiyoruz" dedi.
Yeniden kapanma bizi iflasa sürükler

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Tunçay Elmadağlı, Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesinin en çok da esnafı tedirgin ettiğini söyledi. Elmadağlı, aylarca kontak kapattıklarının altını çizerek, şu anda dahi birçok sektörü yakından ilgilendiren piyasanın çok durgun olmasından yakındı.

1-(1)-032.jpeg

Oda Başkanı Tunçay Elmadağlı, 1 Temmuzda adım atılan kontrollü normalleşme uygulamaları ile birlikte vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemeleri ve aşılama oranının  hala istenilen seviyeye ulaşamamasından dolayı vaka sayılarında son günlerde artış olduğuna dikkat çekerek, “Pandemi nedeni ile alınan her tedbirde en çok etkilenen kesim esnafımız oldu.

1-(3)-031.jpeg

Esnaf kesimi arasında da en çok mağdur olan kesim servisçilerimiz oldu. Pandemi kısıtlamaları ve kapanmalar sürecinde birçok servisçi esnafımız istenilen düzeyde çalışamadı. Özellikle okul servisi yapan esnafımız aylarca kontak kapattı. Servisçi esnafımızın yaşadığı sıkıntı haddinden fazla. Servisçilerimiz bir kapanmayı daha kaldıramaz. Vakaların artışına bağlı olarak yeni bir kısıtlama ve kapanma kararı bizleri çok zor durumda bırakacak,  birçoğumuzu iflasa sürükleyecektir. Son dönemde insanların rehavete kapıldığını, temizlik ve sosyal mesafeyi unutup, maske takmadığını söylememiz doğru olur. Bu nedenle temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, aşımızı olalım." dedi. 

1-(4)-032.jpeg

“TEK KOZUMUZ AŞI”

Koronavirüse karşı en önemli silah olan aşı konusunda uyarılarda bulunan Elmadağlı, vatandaşların mutlaka aşılarını olmalarını istedi. Elmadağlı, tek kozun aşı olduğunu ve pandemi döneminin henüz bitmediğinin akıllardan çıkarılmamasını istedi. 
Elmadağlı, "İstatistiklerden aşının Kovid-19’a faydalı olduğunu biliyoruz. Lütfen aşı olalım. Aşı ile salgına yakalanma oranları, ölüm oranları azalıyor. Pandemide 18 ay  bizler için çok zorlu bir süreçti. 1 Temmuz itibari ile de tekrar işlerimize döndük. Vatandaşlarımıza buradan bir uyarı yapmak istiyoruz. Lütfen, Pandemi bitmiş gibi davranmayalım. Artık elimizde bir kozumuz var, o da aşı. Şu an yetkililerin değerlendirmeleri sonucuna göre ise, aşılama ile vaka sayısının azaltılacağı öngörülüyor. Vatandaşlar olarak pandemi kurallarına uyalım. Özellikle aşılamanın toplum sağlığı açısından önemini  insanlarımıza çok iyi anlatmalıyız. Kısıtlamalar olacaksa eğer sadece aşılı olanlarla serbest yaşam, aşısını olmayanlara ise uygulanacak özel kısıtlamalarla günlük yaşam pekala devam edebilir." ifadelerini kullandı. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ballıkuyumcu Köy Konağı Hizmete Açıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 03:45
  • Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 01:15
  • Mamak kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 01:00
  • 28 parka şarj istasyonu09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
  • Şaşmaz Bulvarı'nda Derz Yenileme Çalışması09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30
  • Bebek Kütüphanesi Minikleri Bekliyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:15
  • Sil baştan yenileniyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:06
  • Ziyaretler sürüyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:41
  • Sokaklar daha estetik07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:30
  • Birlik olma çağrısı07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti