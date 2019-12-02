Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan: Vatandaşa umut olacağız

Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, “İlçemizde her ay bir etkinlik düzenliyoruz. Üye sayımızda ilçede bulunan diğer siyasi partilere hızla yaklaşmaktayız. Vatandaşa umut olacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Ankara’da teşkilatlanma yapısını tamamlayarak siyasi faaliyetlerine başladı. İlçe faaliyetleri ile ilgili konuşan Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kurtuluş reçetemizi yazdık. Bu reçeteyi halkımıza anlatmak için kapı kapı gezeceğiz. Bu kapsamda, Etimesgut’ta her ay bir etkinlik düzenliyoruz” dedi. Öte yandan Erdoğan, hem geçtiğimiz hafta Dr. Fatih Erbakan liderliğinde gerçekleşen kongreye hem de ilçesi Etimesgut’ta partilerine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek bunun kendilerine büyük motive kaynağı olduğunu ifade etti.

KONGREMİZE İLGİ BİZLERİ MOTİVE ETTİ

Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, partisinin 1. Olağan Kongresine gösterilen ilginin tüm teşkilatları motive ettiğini ifade ederek, “Herkesin gelmesini heyecanla beklediği kongremizin tek genel başkan adayı, Dr. Fatih Erbakan salona girdiğinde, izdiham dolayısı ile salonda ilerlemekte güçlük çekti. Kendisinin kongreye katılan vatandaşları selamlaması için kurulan platform üzerinde dolaşarak, halkı selamlaması yoğun kalabalık nedeni ile yaklaşık yarım saat boyunca devam etti. Sayın Genel Başkanımız "Burada gelecek var" sloganıyla yaptığı konuşmada, mazlumlara, gariplere, ezilenlere umut; Türkiye, İslam alemi ve adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediğimizi söyledi. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi üyeleri olarak siyasi misyonumuzu şöyle tanımladı: “Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir “dedi. Biz, gelecek vaat eden güçlü bir partiyiz” şeklinde konuştu.

ETİMESGUT’TAN YENİDEN REFAH’A CİDDİ DESTEK VAR

Kendi ilçesi Etimesgut’ta partilerine ciddi destek bulduklarını söyleyen Erdoğan şu ifadelere yer verdi

“Etimesgut merkezde ilçe binamızı kurduktan sonra birim başkanlarımızı atadık. Birim başkanlarımızın ardından mahalle temsilcilerimize rozetlerini takmaya başladık. Bu süreçte, milli ve dini özel günlerimizde çeşitli etkinlikler düzenledik. STK ziyaretlerimizi ihmal etmeden, gençlere yönelik geniş kapsamlı toplantılarımızla istişareye önem verdik. Sayın Genel Başkanımızın ilçemizi ziyareti ile sokağın nabzını tuttuk. Genel Başkanımıza esnafımızın gösterdiği güler yüz ve yoğun alakayı görünce ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu anladık. Siyaseten artık yeni bir şeyler söylemek gerek. Esnafa, işçiye, öğrenciye, memura, gençlerimize, kadınlarımıza “Mutlu bir gelecek” temin etmeliyiz. Ülkede her kesimin cebi yanıyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kurtuluş reçetemizi yazdık. Bu reçeteyi halkımıza anlatmak için kapı kapı gezeceğiz” dedi.

VATANDAŞA UMUT OLACAĞIZ

“Allah'ın izni ve yardımıyla bu aziz milleti Erbakan hocamızın tabiriyle tarihin en şerefli milleti olan bu aziz milleti açlık ve yoksulluk sınırının altından biz kurtaracağız inşallah. Millete kaşıkla verip kepçe ile alma düzenine son vereceğiz. Millete verileni milletten tahsil etme düzenine son vereceğiz. Her alanda üretim anlayışımızda “MİLLİ” olmaktan kaçınmayacağız. Türkiye’nin gerçeklerini karşısında yerli ve milli duruş sergileyeceğiz. Bu kapsamda, Etimesgut’ta her ay bir etkinlik düzenliyoruz. Tüm kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir, çalışmalarımıza katılabilirsiniz. Üye çalışmalarımız için birçok noktada stant açtıktan sonra vatandaşlarımızın kendiliğinden parti binamıza gelerek veya sosyal medyadan üye olması bizi son derece motive ediyor. Üye sayımızda ilçemizde bulunan diğer siyasi partilere hızla yaklaşmaktayız. İnşallah hiç ara vermeden devam edeceğiz.”

Erkal Erdoğan /İLKSAYFA

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