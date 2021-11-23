Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan’dan milli görüş sözü

Partisinin 3. kuruluş yıl dönümünde konuşan Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, “Paylaşımda adalet ve yönetimde adaleti tesis edeceğimize dair ‘Milli Görüş’ sözü vererek yola revan olduk” dedi.

Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Bundan 3 yıl önce, 23 Kasım 2018 Cuma günü 99 kurucu üyenin imzasıyla Yeniden Refah Partisi’nin Türk siyasi hayatına adım attığını hatırlatan Erdoğan, “Partimizi kurduğumuz gün Ankara’da, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin dizinin dibinde çekmiş olduğumuz besmele ile Eyyub-el Ensari Hz.’lerinin huzurunda yapılan dualarla yola revan olduk” dedi.

ERBAKAN HOCAMIZIN KUTLU YÜRÜYÜŞÜNÜN İLK ADIMLARININ HEYECANI İLE

Erdoğan, “Yeniden Refah Parti’mizi kurarken binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 1969’da başlattığı kutlu yürüyüşün ilk adımlarının heyecanı ile aynı heyecandı. Partimizi kurarken, yola çıkarken karşılaşacağımız zorlukları biliyorduk” diye konuştu.

CİHAT ŞUURUYLA YOLA ÇIKTIK

Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bütün zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlılığın, azmin, cihat şuuruyla çalışmanın, milletimizi, tüm İslam Alemi’ni ve tüm mazlumları maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında hiçbir beşeri gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık”

MİLLİ GÖRÜŞ SÖZÜ

“Milli Görüş Lideri Erbakan hocamızın ‘eyy MG’çüler… tarihe bakın inancınıza sarılın, Milli Görüşe sarılın zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır, Batıl mutlaka mağlup olacaktır, Allah nurunu tamamlayacaktır’ sözlerine kulak vererek yola çıktık. Milletimiz için ‘Paylaşımda Adalet’ ve ‘Yönetimde Adalet’i tesis edeceğimize dair ‘Milli Görüş’ sözü vererek yola revan olduk”

TEŞKİLATLANMAMIZI TAMAMLADIK

“Geldiğimiz noktada Yeniden Refah Parti’mizin Türkiye genelinde yüz binlerce teşkilat mensubuyla var olan, çalışan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için projeler, çözümler üreten büyük bir teşkilat haline geldiğini görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle 81 ilimizde, 900’den fazla ilçemizde teşkilatlarımızı kurduk. Pek çok ilimizde köy ve mahalle teşkilatlarımızı tamamladık”

“200 BİNE YAKIN ÜYEYE ULAŞTIK”

“Hakkarimizden Çanakkale’mize, Sinop’umuzdan Antalya’mıza ülkemizin her köşesini ahlak ve maneviyatın ‘Hilali’, bereketin ve kalkınmanın ‘Başağı’ ile kuşanmış tabelalarımız ve bayraklarımız sarmış durumdadır. İl ve ilçe kongrelerimizin tamamlanması sonrasında, ‘1.Olağan Büyük Kongremizi’ çoğunluğu gençlerden oluşan 40 binden fazla kişinin katılımı ile siyasi tarihimizin en büyük kongresi olarak gerçekleştirdik. Şu anda 200 bine yakın resmi üyemiz ve 50 bine yakın sandık baş müşahidimiz ile Yeniden Refah Partimiz, Türkiye siyasetinin her geçen gün hızla büyüyen gücü ve parlayan yıldızı haline gelmiş durumdadır.”

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA