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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan dua ve destek istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Keçiören’de esnafı ziyaret ederek, esnaftan dua ve destek istedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan dua ve destek istedi

Keçiören ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kasım ayında yapacakları kongre hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Erbakan, gelecek seçimlere gireceklerinin müjdesini de verirken, vatandaşlardan destek ve dua istedi.

GELECEK SEÇİMLERE GİRECEĞİZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Keçiören’de parti teşkilatını ziyaret etti. Partisinin ilçe merkezine girmeden çevrede bulunan işletmelere uğrayan Erbakan, esnafla hasbihal etti.  Esnafın sorunlarını dinleyen Erbakan, gelecek seçimlere gireceklerinin müjdesini vererek vatandaşlardan dua ve destek istedi.

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GÜL VERDİLER

Keçiörenli vatandaşlar Erbakan’a yoğun ilgi gösterdi. Birçok vatandaş Erbakan’la fotoğraf çektirmek için yarışa girdi. Bir esnafın Erbakan’a gül vermesi ise objektiflerimize böyle yansıdı. Keçiören esnafından destek isteyen Erbakan’a birçok esnaf işlerin azlığından yakındı. Günümüz şartlarının zor olduğunu ve ekonominin kötü olduğunu hatırlatan Erbakan, çözüm üretecek projeler hazırladıklarını dile getirdi.

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HAYALLER PARİS HAYATLAR MOZAMBİK

Yoldan geçen bazı emekli vatandaşların geçim sıkıntısı çektiklerini Erbakan’a bildirmesi üzerine, Erbakan, “Bu ekonomi ile böyle geçim sıkıntısı çekilir. Hayaller Paris hayatlar Mozambik” dedi. Vatandaşlara sabırlı olmaları konusunda çağrıda bulunan Erbakan, gerçekleşecek ilk seçimlere girerek, ülkenin içinde bulunduğu kötü ekonomiden kurtaracaklarını ifade etti.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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