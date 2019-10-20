Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Geçimde de yanlarındayız

Etimesgut’taki esnaf ziyareti sırasında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Etimesgut’ta esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde yaptığı esnaf ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılaştı. “Seçim zamanı değil, geçim zamanı da vatandaşlarımızın yanındayız” sloganıyla yola çıkan Erbakan, esnafları tek tek ziyaret ederek, girdiği dükkânlarda iş ve işyerleri hakkında kısa sohbetler etti. Erbakan, ziyaretler sırasında yapılan ikramları da geri çevirmedi. Erbakan, gelecek seçime Yeniden Refah Partisi olarak gireceklerini belirterek Etimesgutlulardan dua ve destek istedi.

KÜÇÜK BİR ÇOCUK, ERBAKAN’DAN BABASI İÇİN İŞ İSTEDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Etimesgut ziyareti sırasında ilginç anlar da yaşandı. Seyyar bir simitçinin tezgâhına uğrayan Erbakan, ikram edilen simitleri parti mensuplarıyla bölüşerek yedi. Daha sonra simit tezgâhından ayrılırken Fatih Erbakan’ın yanına gelen küçük bir kız çocuğu babasının işsiz olduğunu söyleyerek Erbakan’dan babası için iş istedi. Erbakan, küçük kız çocuğunun bu talebine kayıtsız kalmadı; danışmanlarına gerekli iletişim bilgilerinin alınması talimatını vererek konuyla ilgileneceğinin sözünü kız çocuğuna verdi. Ziyaret sırasında pek çok kişi Milli Görüş lideri, eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan’a duyulan özlemi oğul Fatih Erbakan’a aktardı.

ÇÖZÜM MİLLİ EKONOMİ VE ADİL DÜZEN

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından Fatih Erbakan partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Erbakan burada yaptığı konuşmada ekonomi ve adaletin raylarının yerine oturmasının ancak “Milli Ekonomi” ve “Adil Düzen” prensiplerinin uygulanmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

İLÇE BAŞKANI ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Partisinin 1. Olağan Genel Kurulu'nu 17 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirecekleri hatırlatan Erbakan, yoğun katılım noktasında Başkent’teki teşkilatlara büyük iş düştüğünü kaydetti. Erbakan, Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan’ı ilçe teşkilatlanmasındaki başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti.

SEÇİM ZAMANI DEĞİL GEÇİM ZAMANI DA YANLARINDAYIZ

Programın ardından basın mensuplarına konuşan Fatih Erbakan özetle şunları söyledi: “Anadolu’nun her yerinde esnaf ve vatandaşların çok yoğun ilgisiyle teveccühüyle karşılaştık. Bu da bizi ümitlendirdi. Bugün ise Etimesgutlu hemşerilerimiz ile beraberdik. Bütün Etimesgutluları 17 Kasım’daki kongremize davet ettik. Kendilerinin dualarını, desteklerini beklediğimizi ilettik. Her zaman söylediğimiz gibi sadece seçim zamanı değil geçim zamanı yanında olma prensibi doğrultusunda Etimesgut’ta geçim zamanında esnafımızın, vatandaşımızın yanında olduk. Ekonomik durgunluk, geçim derdi, ağır vergiler, sürekli artan döviz fiyatları, işsizlik konularında bize şikâyetler geliyor. İnşallah bunların hepsinin çözümüne Yeniden Refah Partisi’ni vesile kılsın.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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