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Yenilebilen otlar çıkmaya başladı

Baharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve yenilebilen otlar çıkmaya başladı. Başkentli kadınlar, besin değeri yüksek olan halk arasında “cacık” olarak bilinen otları bıçak yardımıyla topluyor.  
Yenilebilen otlar çıkmaya başladı

Baharın gelmesi ve yağışlı havaların etkili olmasıyla birlikte doğada kendiliğinden yetişen otlar kendini göstermeye başladı. Farklı görüntü ve şekilleri, nefes açan kokularıyla insanların cezbeden doğal otları toplamak için kadınlar arayışa çıktı. Başkentli bazı kadınlar, havaların güneşli olduğu günleri fırsat bilip doğal otları bıçak yardımıyla bir titizlik içerisinde topluyor.   

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POŞETLER OTLARLA DOLUYOR
Pursaklar’da oturan bazı kadınların kırsal arazilerde kendiliğinden yetişen ve yenilebilen otları topları toplama telaşı sürüyor. Havaların güneşli olduğu günlerde doğal arazilerin yolunu tutan kadınlar, topraktan titizlikle seçtikleri yenilebilen otları poşetlere dolduruyor. Yanında getirdikleri poşetleri doğal otlarla dolduran kadınlar sonrasında evlerinin yolunu tutuyor. 

HEM YEMEKTE HEM DE İÇECEKLERDE KULLANILIYOR 
Baharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen otları toplayarak salata, cacık ve el açması malzemelerin içinde kullandıklarını anlatan kadınlar şunları söyledi: “Salgın nedeniyle uzun süredir evde canımız sıkılmıştı. Havaların iyi gittiği bugünlerde ot toplamaya çıkıyoruz. Hem doğada güzel vakit geçiriyoruz hem de şifa kaynağı olan doğal otların toplayıp tüketiyoruz. Şu anda ciynak, ağacakavak, tavuk kursalağı, karakavuk gibi otlar çıkıyor. Bu iş zahmetli ancak poşetleriniz yenilebilen otlarla dolunca yüzünüz bir hayli gülüyor. Otları salata, cacık ve el açması ürünlerin içinde kullanıyoruz; yemek olarak da tüketebiliyoruz. Otlar, doğal olduğu için tadı ve kokusu insana ayrı bir keyif veriyor. Otların besleyici özelliği bulunuyor”  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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