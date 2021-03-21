Yenilebilir elektrik çiçeğine yoğun ilgi

Antalya'da yenilebilir çiçekler arasında yer alan ve dilde, ağızda elektrik çarpması hissi veren elektrik çiçeğine talep arttı. Elektrik çiçeği, ağız temizliği ve sonrasında yenilen şeylerin aromasını daha yoğun hissetmeyi sağlıyor.

Serik ilçesinde 5 dönüm serada Erüst Tarım firmasınca tek türle başlayan ve bugün 15 çeşidi aşan çiçek türleri arasında, yenilebilir çiçekler de bulunuyor. Yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, görselliğiyle de sofralara renk veren bu çiçekler, 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin yemek, salata ve tatlılarında da kullanılmıştı. Yenilebilir çiçekler arasında erik, fasulye, latin, kristal, menekşe, viola, fesleğen, kristal, kabak, soğan, salatalık gibi çiçekler bulunuyor. Bunlar arasında en ilginç olanlardan biri ise elektrik çiçeği.

İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Yenilebilir çiçek üretiminin 2008'de başladığını belirten firmanın pazarlama müdürü Burak Akbulut, yenilebilir çiçekleri ilk kez görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını, ilk başta yenilebildiğine inanmadıklarını söyledi. Yenilebilir çiçeklerin birçok yemek, salata ve tatlı çeşidinde kullanımının yaygınlaştığını belirten Akbulut, “5 dönüm serada üretim yapıyoruz. Restoranlar, otellerin alacart restoranlarında özellikle şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak yemeklerde çok etkili oluyor. Hem göze hem de mideye hitap etmesi açısından mutluluk veriyor. Ünlüler de tercih ediyor" dedi.

ZİRAİ İLAÇ KULLANILMIYOR

İnsanların ilk başta tatmaktan çekindiğini, tattıktan sonra mükemmel bir hissiyat oluştuğunu ve yeniden tatmak için geri dönüşler aldıklarını anlatan Akbulut, “Ayrıca vitamin ve mineral değerler açısından da çok zengin. Paketlerde ortalama 20 adet çiçek bulunuyor ve fiyatı da ortalama 10 TL civarında. Antalya'da 2015 yılında düzenlenen G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin de yemeklerini süsledi. Üretiminde hiçbir zirai ilaç kullanılmayan yenilebilir çiçeklerin her biri farklı renk ve lezzete sahip. Yenilebilir çiçekler arasında menekşe çeşitleri, latin, fasulye, elektrik gibi birçok çeşit var" dedi.

PATLAYAN ŞEKER GİBİ

Özellikle elektrik çiçeğinin çok dikkat çektiğini belirten Burak Akbulut, sarı renkte, kadifemsi yapıya sahip elektrik çiçeğinin, tükürük bezlerinin çalıştırılmasını sağladığını söyledi. Akbulut, "Yediğinizde ağzınızı yıkayan bir özelliğe sahip olduğu için sonrasında yediğiniz şeylerin tatları, aromasını daha yoğun yaşayacaksınız. Tat alma dokusunu geliştiren özelliğe sahip bir çiçek. Elektrik çiçeği dememizin sebebi yediğinizde dilinizde, ağzınızda eskiden patlayan şekerler vardı, onun gibi bir hareketlilik, sanki hafif bir elektrik çarpmış hissi veriyor. Hafif iğnelenme hissediyorsunuz" diye konuştu.