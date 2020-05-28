  • BIST 105.162
  • Altın 376,619
  • Dolar 6,7965
  • Euro 7,4845
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 20 °C
»

Yenilenebilir enerji yerli aksama destek yönetmeliğinde değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yeni̇lenebi̇li̇r enerji̇ kaynaklarından elektri̇k enerji̇si̇ üreten tesi̇slerde kullanılan yerli̇ aksamın desteklenmesi̇ hakkında yönetmeli̇kte deği̇şi̇kli̇k yapılmasına dai̇r yönetmeli̇ği yayımlandı.
Yenilenebilir enerji yerli aksama destek yönetmeliğinde değişiklik

Yenilenebilir enerji üretiminde yerli aksamın desteklenmesi için yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeler, 1 Ağustos'a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili Yeni̇lenebi̇li̇r enerji̇ kaynaklarından elektri̇k enerji̇si̇ üreten tesi̇slerde kullanılan yerli̇ aksamın desteklenmesi̇ hakkında yönetmeli̇kte deği̇şi̇kli̇k yapılmasına dai̇r yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeler 1 Ağustos'a kadar bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

Destekten yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksam ve bütünleştirici parçaların üretimine ilişkin üretim programları, imalat öncesinde lisans sahibi tarafından bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Sunulan üretim ve montaja ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde "Yerli İmalat Tespit Heyeti" tarafından yapılacak.

Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim tesislerinde inşaat veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa lisans sahibi tüzel kişi tarafından bildirilecek.

Yerli katkı ilave fiyatı 5 yıl geçerli olacak
Bunlar fotoğraf, video gibi araçlarla desteklenerek lisans sahibi tüzel kişi tarafından bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanacak. Heyetin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi halde, ilgili bütünleştirici parça için yerli katkı ilave fiyatından yararlandırma yapılmayacak.

Başvuru sahiplerine ödenecek yerli katkı ilave fiyatı, başvuru sahibi tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak ve yönetmelikte belirlenen formül uyarınca hesaplanacak. Yerli katkı ilave fiyatından son yararlanma dönemi, EPDK tarafından belirlenecek.

Ayrıca, Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan "3.2 Kule Bağlantı Elemanları" bütünleştirici parçasının Kule-Nasel, Kule-Kule ve Kule-Zemin arasındaki kısımları ile Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan "PV Panel Entegrasyonu ve Güneş Yapısal Mekaniği İmalatı”na ait “1.2 Elektriksel bağlantılar" bütünleştirici parçasının doğru akım kablosu, doğru akım sigortası, doğru akım parafuduru ve doğru akım anahtarlı ayırıcı için ayrı ayrı "Yerli Malı Belgesi" sunulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız28 Mayıs 2020 Perşembe 09:08
  • Dolar ve altın yükselişte27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:30
  • Söke Ovası'nda buğday ekim alanı yüzde 100 arttı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:40
  • İlkbahar sonunda etkili olan kar ve dolu 'Kağızman kayısısı'nı vurdu27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:24
  • Hasadı başlayan patates ve soğanın ihracatı kontrollü açılıyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:23
  • Türkiye'nin yerli ve milli patates tohumları laboratuvarda üretiliyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:22
  • LPG ithalatı martta yüzde 16 azaldı27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:21
  • A Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:21
  • Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:54
  • Dolar/TL 6,77 seviyesinden işlem görüyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti