  • BIST 1.616,840
  • Altın 570,61
  • Dolar 9,7309
  • Euro 11,2839
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Yenilenebilir enerjide 4 bin megavatlık yarışma tamamlandı

YEKA modeliyle bugüne kadar 2 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yarışma tamamlandı.
Yenilenebilir enerjide 4 bin megavatlık yarışma tamamlandı

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle bugüne kadar 2 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yarışma tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre, hala yarışması devam edenler de dahil olmak üzere YEKA modeliyle toplamda 8 bin 500 megavatlık bir portföy oluşturulacak.

Bakanlık, bundan sonraki süreçte de yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla YEKA yarışmalarına devam edilmesini planlıyor.

YEKA modeli ile ilk olarak 2017'de yapılan Karapınar YEKA-1 GES yarışmasıyla bin megavat gücünde bağlantı kapasitesi tahsis edilmişti. Eylül sonu itibarıyla bu tesisin 363,58 megavatlık kısmı işletmeye alındı.

Aynı yıl yapılan ikinci YEKA yarışması YEKA RES-1 ile 1000 megavat gücünde bağlantı kapasitesi tahsis edildi ve Edirne-Tekirdağ-Kırklareli, Sivas ve Eskişehir bölgelerinde yer alan projeler için 24 Eylül 2020'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından önlisanslar verildi.

2019'da her biri 250 megavat kapasiteli Aydın, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir bölgelerinde toplam 1000 megavat kapasitenin tahsisi amacıyla 4 YEKA RES-2 yarışması gerçekleştirildi. Bu yarışma kapsamında kazanan şirketler tarafından tesislere ilişkin süreçler yürütülüyor.

2021'de YEKA GES-3 yarışmaları ile 74 ayrı yatırımcıya, 36 şehri kapsayan ve her biri 10,15 ve 20 megavat olmak üzere toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitelerinin tahsisi yapılmış ve söz konusu yarışmalar sonucunda tahsis edilen 1000 megavatlık kurulu güç için ağırlıklı ortalama fiyat kilovatsaat başına 21 lira 52 kuruş olarak gerçekleşmişti.

YEKA modeliyle bugüne kadar 2 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yarışması tamamlandı.

Süreci devam edenler
Yarışma süreci devam eden 3 farklı YEKA yarışmasında 2 bin megavat rüzgar, 2 bin 500 megavat güneş olmak üzere toplamda 4 bin 500 megavatlık kapasite bulunuyor.

Toplam 75 şehri kapsayacak ve 42 ayrı bağlantı bölgesi için 20-90 megavatlık toplam 2 bin megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılması planlanan YEKA RES-3 yarışmalarına ilişkin başvurular 14 Aralık'ta alınacak.

Halihazırda YEKA olarak ilan edilmiş Niğde-Bor, Hatay Erzin ve Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da 50-100 megavat kapasiteler halinde 15 GES’in kurulumuna yönelik olarak toplam bin megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılması planlanan YEKA GES-4 yarışmalarına ilişkin başvurular 30 Mart 2022'de alınacak.

Toplam 1500 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 23 bağlantı bölgesinde yapılması planlanan 76 projeyi kapsayacak YEKA GES-5 yarışmasına ilişkin başvuruların 12 Ocak 2022'de alınması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'daki depremde 55 binanın hasar gördüğü belirlendi09 Kasım 2021 Salı 10:52
  • Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu09 Kasım 2021 Salı 10:43
  • 'Facebook Muhbiri' Haugen: "Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor"09 Kasım 2021 Salı 10:35
  • Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik 'sosyal medya' operasyonu09 Kasım 2021 Salı 10:15
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına sis engeli09 Kasım 2021 Salı 10:00
  • Mehmetçik için yeni tezkere! TBMM Başkanlığına sunuldu09 Kasım 2021 Salı 09:53
  • Ankara merkezli 25 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 35 gözaltı09 Kasım 2021 Salı 09:40
  • Japonya'dan çok kritik F-35 açıklaması09 Kasım 2021 Salı 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Kasım 2021 Salı 09:28
  • Şırnak'ta PKK'ya yeni operasyon başlatıldı09 Kasım 2021 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti