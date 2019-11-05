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Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu" dedi.
Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." dedi.

Dönmez, "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı" şeklinde konuştu.

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