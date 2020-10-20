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Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim'de yapılacak

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanılmayan Çubuk 1 Barajı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında, baraj gölü temizlendi, Atatürk Köşkü yenilendi ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim'de yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 413 bin metrekarelik alana sahip Çubuk 1 Barajı, bakım ve peyzaj çalışmalarının ardından rekreasyon ve dinlenme amaçlı yeniden kullanıma açılıyor.

Çubuk 1 Barajı, doğası, piknik alanları, yürüyüş yolları ve oyun alanlarıyla başkentin yeşil alanları arasında yer alacak.

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanılmayan Çubuk 1 Barajı'ndaki yenileme çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, Kent Estetiği daire başkanlıkları, ASKİ Genel Müdürlüğü ve ANFA koordinasyonunda yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında baraj gölü temizlendi, Atatürk Köşkü yenilendi, çevre düzenlemesi yapıldı. Atatürk Köşkü'nde döneme ait tarihi nitelikte resimler sergilenecek.

Öte yandan Kamil Ocak, Şevkat, Hasköy, Subay Evleri, Güçlü Kaya, Kalaba, Gümüşdere Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu mahallelerini kapsayan Çubuk Havzası'nda çevre kirliliği ve kötü koku ortadan kaldırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması planlanan açılış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

"Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağız demiştik, sözümüzü tutuyoruz"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılış öncesi Çubuk 1 Barajı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından bilgi paylaşan Yavaş, "Çubuk 1 Barajı'nı ayağa kaldırıp Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağız demiştik, sözümüzü tutuyoruz. Heyecanlıyız. 29 Ekim'de açılışımızı ABB TV'de canlı yayında sizlerle buluşturacağız. Ankara'mızın hiçbir değeri artık kaderine terk edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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