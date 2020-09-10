Yenilenen MHK'den ilk hafta maçlarına dikkati çeken atama

Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta Süper Lig maçlarında genç hakemlere görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni sezona yenilenen kadrosuyla giriyor.

MHK'de başkan Zekeriya Alp'in istifasının ardından göreve gelen Serdar Tatlı, Türk futbolunun önemli eski hakemlerinden Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu ve Mustafa Kamil Abitoğlu'nun yanı sıra Mahmut Çetiner, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ile Nedim Göklü'den oluşan ekibini oluşturdu.

Yeni MHK'nin Süper Lig'in ilk haftasında maç yönetecek hakemler şöyle:

Arda Kardeşler (Ç.Rizespor-Fenerbahçe), Ali Palabıyık (Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor), Abdulkadir Bitigen (Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor), Tugay Kaan Numanoğlu (Göztepe-Yukatel Denizlispor), Bahattin Şimşek (Galatasaray-Gaziantep FK), Yaşar Kemal Uğurlu (Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa), Ali Şansalan (Trabzonspor-Beşiktaş), Mete Kalkavan (Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir), Yasin Kol (Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği) ve Burak Şeker (MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor).

Ali Şansalan, ilk kez "büyük maç" yönetecek

Son yılların dikkati çeken hakemlerinde Ali Şansalan, ilk kez "Dört büyükler"in kendi aralarında oynayacağı maçta düdük çalacak.

Ligin ilk haftasında, sezona şampiyonluk parolasıyla giren takımlardan Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Bu müsabaka, genç hakemin kariyerinde de bir ilk olacak.

İki hakemin ilk heyecanı

MHK'nin üst klasman hakem listesindeki iki hakem, ilk kez Süper Lig'de maç yönetecek.

Daha önce TFF 1. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yöneten, Süper Lig karşılaşmalarında ise video yardımcı hakem veya dördüncü hakem olarak görev verilen Burak Şeker ve Yasin Kol, ilk haftada Süper Lig müsabakalarında düdük çalacak.

Burak Şeker, MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını, Yasin Kol ise Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği müsabakasında hakem olarak görev yapacak.

Üst klasmana yeni yükselen 3 isme TFF 1. Lig maçı

MHK, üst klasmana yeni yükselen 3 hakeme TFF 1. Lig'de maç verdi.

Bu yıl üst klasman hakemliğine terfi eden Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Kürşad Filiz ve Emre Kargın, TFF 1. Lig'in ilk haftasındaki müsabakaları yönetecek.

Taşkınsoy, sezonun açılış maçı olan Menemenspor-Altınordu karşılaşmasında düdük çalacak. Mustafa Kürşad Filiz, Boluspor-Ankara Keçiörengücü, Emre Kargın ise Ankaraspor-Eskişehirspor maçlarında görev yapacak.

Üst klasman hakemleri

Bu sezon görev alacak üst klasman hakem listesi şöyle:

Caner Ak, Zorbay Küçük, Alı̇ Palabıyık, Burak Pakkan, Erkan Özdamar, Kadı̇r Sağlam, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Sarper Barış Saka, Bahattı̇n Şı̇mşek, Arda Kardeşler, Cı̇han Aydın, Alı̇ Şansalan, Ümı̇t Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cüneyt Çakır, Çağdaş Altay, Emre Malok, Fırat Aydınus, Hüseyı̇n Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Fı̇lı̇z, Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Dı̇renç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Hakan Ceylan, Halı̇l Umut Meler, Halı̇s Özkahya, Kutluhan Bı̇lgı̇ç, Yı̇ğı̇t Arslan, Abdulkadı̇r Bı̇tı̇gen, Alper Çetı̇n, Koray Gençerler, Atı̇lla Karaoğlan, Bülent Bı̇rı̇ncı̇oğlu, Ramazan Keleş, Yası̇n Kol.

Ünal: "MHK, 4 maçta çok göze çarpacak şekilde genç hakem kullanmış"

Türkiye gazetesi spor yazarı ve hakem yorumcusu Ömer Faruk Ünal, ilk haftada yapılan genç hakem atamalarını değerlendirdi.

MHK yönetimlerinin genelde ilk hafta tayinlerinde genç hakemlere şans verdiğini aktaran Ünal, "Birinci hafta hoşgörü daha yüksektir, takımların puana ihtiyaçları ilerleyen haftalardaki gibi değildir. Genelde böyle bir adet ve teamül vardır. İlk haftalarda genç hakemler kullanılır. MHK, ilk haftadaki 10 Süper Lig maçının 4'ünde çok göze çarpacak şekilde genç hakem kullanmış. Göztepe-Denizlispor maçında Tugay Kaan Numanoğlu, Galatasaray-Gaziantep FK maçında Bahattin Şimşek, MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında Burak Şeker, Antalyaspor-Gençlerbirliği mücadelesinde Yasin Kol görev yapacak. Bu 4 hakemin ilk haftada maç almaları MHK açısından takdir edilecek ve doğru bir hamle. Yeni isimleri bulmaya çalışıyorlar. Bunlar da bu şanslarını iyi kullanırlarsa arkası gelir." diye konuştu.

İlk hafta Trabzonspor-Beşiktaş maçının oynanacağını hatırlatan Ünal, "Bu maça genç bir hakem olan Ali Şansalan atanmış. Kariyerinde ilk defa şampiyonluk yaşamış iki takımın arasındaki maça çıkacak. Bu da MHK açısından olumlu görülebilecek bir yaklaşım, takdir edilebilir bir durum. Dilerim ilerleyen haftalar için bu cesaret devam eder. Kamuoyu da bu yeni isimleri kabul eder." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Ünal, bu yıl üst klasman hakemliğine terfi eden Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Kürşad Filiz ve Emre Kargın'a TFF 1. Lig'de maç verilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Üst klasmanda 47 hakemimiz var. Bu hakemlerin 22-23'ü Süper Lig'de, gerisi de TFF 1. Lig'de maç yönetecek. Genç hakemlere ilk hafta maç verilmiş. Ancak bir şeyi MHK'ye hiç yakıştıramadım ve ayıp ettiler. Hiç empati yapmadan Hakan Ceylan, Ramazan Keleş, Çağdaş Altay ve Emre Malok'a TFF 1. Lig'de dördüncü hakemlik verilmiş. Bunların dördü de Süper Lig kadrosundaki hakemler. Bunlar, Süper Lig veya TFF 1. Lig maçı beklerken, en kötü ihtimalle video yardımcı hakem görevi beklerken, 1. Lig'de dördüncü hakemlik verildi. Bu ligde dördüncü hakemler genelde TFF 2. Lig'den kullanılıyor. Bu hakemlerin, morali, motivasyonu ve konsantrasyonu bozulur. Bu hakemlerin ilk haftadan böyle görevlendirilmesi olmamış, yakışmamış. Bir insanı bundan daha fazla rencide edemezsin. Buğra Taşkınsoy ve Kürşad Filiz'e maç vermesen hiç üzülmezlerdi, 'Yeni çıktık, sıramız yok.' derlerdi."