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Yenilenen Resmi Yazışma yönetmeliğinde 'elektronik ortam' vurgusu

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenlemeyle, resmi yazışmalarda elektronik ortam kullanımı esas unsur haline getirildi.
Yenilenen Resmi Yazışma yönetmeliğinde 'elektronik ortam' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yönetmelikte yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. 

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Yönetmelikle, gelişen teknolojiden daha etkin ve verimli faydalanmak ve vatandaş odaklı devlet anlayışı kapsamında bürokrasiyi hızlandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarında elektronik ortam kullanımı esas unsur haline getirildi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan yönetmelik, resmi yazışma süreçlerinde önemli değişiklikler ve yenilikler içeriyor.

Yönetmelikle resmi yazışmalarda kağıt kullanımı, mevzuatın zorunlu tuttuğu haller ile uzun süreyle elektronik altyapıyı etkileyecek doğal afet, elektrik kesintileri gibi durumlarla sınırlandırılıyor.

Ayrıca yönetmelik, elektronik ortamda belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenleme gibi yenilikleri kapsıyor.

Resmi Yazışma Kılavuzu hazırlandı
Resmi yazışmanın usul ve esasları, başta kamu personeli olmak üzere ilgili tüm paydaşların çalışma hayatı boyunca uymakla yükümlü olduğu en önemli mevzuatların başında geldiği için yönetmelik maddeleri hakkında açıklamaları ve uygulamaya yönelik çeşitli örnekleri içeren kapsamlı kılavuz hazırlandı.

Kılavuz, kamu personelinin resmi yazışma usulüne dair en çok ihtiyaç duyduğu alanları detaylandırıyor.

resmiyazisma.gov.tr
Kamu personelini yakından ilgilendiren resmi yazışma usul ve esaslarına ilişkin eğitim videoları da hazırlandı.

İhtiyaç duyulduğu her an, her yerden ulaşılabilen eğitim videolarıyla, tüm kamu personeline çalışma hayatı boyunca rehberlik etmek amaçlanıyor.

Yönetmelik maddelerinin kapsamlı açıklamalarının ve çeşitli örneklerinin bulunduğu, resmi yazışmanın tüm yönleriyle ele alındığı kılavuz ve eğitim videolarına, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden ve "www.resmiyazisma.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Yönetmeliğin amacı
Gelişen teknoloji, artan çevresel bilinç, güvenli ve hızlı iletişim ile vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yenilenen yönetmelik, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda veya el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda yapılan resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemeyi, bilgi veya belge alışverişini hızlı ve güvenli yürütmeyi ve uygulama birliğini sağlamayı amaçlıyor.

Resmi yazışma süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesiyle kamu hizmetlerinde düzenlilik ilkesinin sağlanmasını hedefleyen yönetmeliğin kazanımları arasında, zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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