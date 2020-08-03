Yenilenen Yakacık vatandaştan tam not aldı

Kurban Bayramında temiz hava almak isteyen Başkentli piknikçilerin tercih noktası Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı oldu.

Pandemi süresince bakım ve tadilat işlemlerinden geçirilerek baştan aşağı yenilenen Yakacık Mesire Alanı, Kurban Bayramı tatilinde temiz havanın keyfini çıkararak ailece piknik yapmak isteyen Başkent sakinlerinin akınına uğradı.

Yakacıkta huzur var

Doğanın ve yeşilin tadını çıkarmak isteyen Başkentlilerin uğrak noktası olan Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı, 200 bin metrekarelik alana sahip. Pandemi döneminde bütünüyle yenilenen 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık’ta; 374 kamelyalı oturma alanı, 349 barbekü, 3 adet voleybol sahası, 2 çim futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 3 adet çocuk oyun alanı, 5 bin 500 ağaç, 25 bin çalı bitkisi, 500 metrekare etkinlik alanı ve 2 bin 500 metrekare gölet bulunuyor.

Ayrıca Başkentlilerin keyifle vakit geçirdiği Yakacık Mesire Alanında, pandemi nedeniyle temizlik işlemleri aralıksız sürüyor. Öncelik olarak halk sağlığını düşünen belediye ekipleri, alanda yoğunluğun yaşandığı noktalarda sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kullanılması konusunda vatandaşları uyarıyor.

“Mutlu bir bayram için tedbiri elden bırakmayın”

Yakacık Mesire Alanının pandemi sürecinde tümüyle yenilendiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Doğayı seven ve piknik yapacak temiz bir ortam isteyen Başkent sakinlerinin ilk tercihi Yakacık oluyor. Yıllardır binlerce Ankaralıya hizmet sunan mesire alanımızı baştan aşağı yeniledik. Hafta sonları yoğun ilgi gören Yakacık Mesire Alanı, Kurban Bayramında da vatandaşın uğrak noktası oldu. Ankara’ya böylesine temiz ve güzel bir piknik alanı kazandırdığımız için gurur duyuyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen göstermesini istiyorum” şeklinde konuştu