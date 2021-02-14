Yenimahalle 6. Bilim Şenliği başladı

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bilim Şenliği’nin 6’ıncısı bu yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda başladı.

20’den fazla eğitim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilen “Pandemi Koşullarında Eğitimin Sürdürülebilirliği” ana temalı şenlikte, eğitimin yüz yüze yapılamadığı bir dönemde öğrencilerin ve öğretmenlerinin bu koşullarla nasıl başa çıktıklarının yaratıcı örneklerine; uzman görüşlerine, bilim insanı, sanayici gibi toplumda örnek alınan kişilerin önerilerine yer veriliyor. Bilim şenliğine, www.yenimahallekentkonseyi.com adresi üzerinden yıl boyunca katılım sağlanabilecek.

“En hakiki mürşit ilimdir, fendir”

Bilim Şenliği’nin açılış konuşmasını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bilimin her şartta konuşulmasına ve hayatımızın parçası olması gerektiğine inandığımız için şartlar ne olursa olsun bilim şenliğinin yapılıyor olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çocuklara ve öğretmenlere seslenen Yaşar, “Sevgili çocuklar sizler yarının gençleri, geleceğin büyüklerisiniz. Bu nedenle iyi bir eğitim sürecinden geçmeniz, iyi yetişmeniz ülkemizin geleceği için çok önemli. Yenimahalle Belediyesi olarak sizlerin eğitiminin aksamaması için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Değerli öğretmenlerim sizlerin ne kadar zorluklar içinde olduğunuzu biliyoruz. Kutsal bir mesleği yerine getiriyor, çocuklarımız yetiştiriyorsunuz. Bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Belediyemiz imkanlar dahilinde okullarımıza destek olmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru ilerlerken kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En hakiki mürşit ilimdir, fendir’ sözüne bağlılığımızı sürdürüyoruz. En büyük hedeflerimizden biri ilçemizden daha çok bilim adamı, doktor, mühendis, hukukçu, sanatçı, yönetici, işadamı yetişmesidir. Eğitim çalışmalarımız, bilim şenlikleri, okullara desteğimizin amacı da budur” diye konuştu.

Amacımız bilimi insanla buluşturmak

2017 yılından bu yana Yenimahalle’nin kent meydanlarında, parklarında, kültür merkezlerinde yoğun katılımlarla, çok verimli bilim şenlikleri düzenlendiğini hatırlatan Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar da “Amacımız bilimi insanla buluşturmak, onu sevdirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak. Tüm olumsuz koşullardan çıkışın, en zor problemlere çözüm yolunun bilimden geçtiğine inanıyoruz. Coşku ve umutla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru giderken bir kez daha yaşasın Cumhuriyetimiz yaşasın bilim diyoruz” dedi.