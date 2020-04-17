  • BIST 98.180
  • Altın 375,089
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

Yenimahalle Aşevi araç filosunu genişletti

Artan Corona Virüsü vakaları dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzatan Yenimahalle Belediyesi Aşevi, özenle hazırlanan 4 çeşit yemeği, yeni araç filosuyla vatandaşın kapısına götürüyor. 
Yenimahalle Aşevi araç filosunu genişletti

Yenimahalle Belediyesi Aşevi, ilçe genelinde daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmak amacıyla araç filosunu genişletti. 

Aşevi filosu her gün bin 500 aileye ulaşıyor

Corona virüsüne karşı Yenimahalle’nin dört bir yanında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapan Yenimahalle Belediyesi, evlerinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan vatandaşları da unutmuyor. Her gün bin 500 aileye sefertaslarıyla yemek hizmeti sunan Yenimahalle Belediyesi Aşevi, Corona virüsüne karşı hazırlanan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere haftanın yedi günü sıcak yemek imkanı sağlıyor.

gvn_4989.jpg

“Zor günleri birlikte atlatacağız”

Yenimahalle’de Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm birimlerinin aralıksız çalıştığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Belediyemizin bütün birimlerini virüs ile mücadele konusunda seferber etmiş durumdayız. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildiği günden bu yana evlere yemek servisi yapıyoruz. İhtiyaç sahibi, evinde yemek yapma durumu olmayan vatandaşlarımıza bu sıkıntılı dönemde destek oluyoruz. Belediyemizin Aşevi, hijyen kuralları dikkate alınarak hazırlanan dört çeşit yemeği, her gün 1500 aileye ulaştırıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cumartesi ve Pazar günleri de yemek dağıtımımız devam edecek.Kimsesi olmayan ve yemek yapacak durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Yenimahalle yaşlısına saygı duyan bir ilçedir. Birlikte mücadele ederek, ihtiyacı olan vatandaşımıza destek vererek bu sıkıntılı günleri atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılcahamamlı bir çiftçi düvesini “Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı17 Nisan 2020 Cuma 01:50
  • Çalışmalar sürüyor16 Nisan 2020 Perşembe 23:20
  • Kahramankazan Koronavirüsle Mücadele Timleri artık daha güçlü16 Nisan 2020 Perşembe 22:20
  • Büyükşehir Belediyesi'nden parazitlerle mücadele16 Nisan 2020 Perşembe 21:20
  • Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri16 Nisan 2020 Perşembe 14:08
  • Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri16 Nisan 2020 Perşembe 13:32
  • Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri16 Nisan 2020 Perşembe 13:04
  • Ankara Keçiören Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri16 Nisan 2020 Perşembe 13:02
  • Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri16 Nisan 2020 Perşembe 12:44
  • Başkan Acar’dan 13 yaşındaki Aynur’a sürpriz doğum günü16 Nisan 2020 Perşembe 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti