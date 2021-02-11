  • BIST 1.546
  • Altın 412,472
  • Dolar 7,0240
  • Euro 8,5253
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Yenimahalle Aşevi’nden 600 bin vatandaşa sıcak yemek

Yenimahalle’de; 2020 yılı boyunca 600 bin ilçe sakinine sıcak yemek dağıtılırken, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da 50 bine yakın haneye gıda kolisi ulaştırıldı. 
Yenimahalle Aşevi’nden 600 bin vatandaşa sıcak yemek

Zübeyde Hanım Onkoloji konukevi bünyesinde faaliyet gösteren Yenimahalle Aşevi’nde tencereler kaynarken bir yandan da konukevi vatandaşlara sıcak yuva olmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl 21 bin vatandaş konukevinden faydalandı. 

foto-(4)-020.jpg

Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz
12 yıldır Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YeniKartımızla, HalkKartımızla, Derman Marketimizle, konukevimizle, aşevimizle, yıllardır devam ettirdiğimiz Elele bünyesindeki yardımlarımızla, Onkoloji Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi, metro istasyonları ve Gazi Üniversitesi bahçesinde yaptığımız sıcak çorba ikramlarımızla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için belediye imkanlarımız ölçüsünde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Fazladan bir tek yurttaşımızın bile yüzünü güldürebilirsek, o gece başımızı yastığa daha rahat koyuyoruz. Tüm güçlükleri paylaşarak, el ele aşacağız” dedi. 

foto-(13)-003.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokaklarını karış karış dolaşıyor11 Şubat 2021 Perşembe 03:27
  • Dönüşümün kalbi Altındağ11 Şubat 2021 Perşembe 02:20
  • Mamak’ı süsleyecek çiçekler seralarda yetişecek11 Şubat 2021 Perşembe 01:26
  • Hem spor yaptılar, hem eğlendiler11 Şubat 2021 Perşembe 00:24
  • Otopark tamam, süs havuzu kaldı11 Şubat 2021 Perşembe 00:22
  • Kızılcahamam Devlet Hastanesi yeni Başhekimi göreve başladı11 Şubat 2021 Perşembe 00:20
  • Belediyede pişiyor vatandaşın kapısına götürülüyor11 Şubat 2021 Perşembe 00:19
  • Ata Mahallesi’ne dev yatırım10 Şubat 2021 Çarşamba 04:30
  • 5 bin 700 çiftçi başvurdu, destek oranı 1600 tona yükseltidi10 Şubat 2021 Çarşamba 03:26
  • Gölbaşı'nda giriş çıkışlar kontrol altında10 Şubat 2021 Çarşamba 02:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti