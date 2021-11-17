Yenimahalle Atık Toplamada Lider

Yenimahalle Belediyesi, Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜBİSAD) yetkilendirilmiş kuruluşu tarafından düzenlenen Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya toplama yarışmasında birinci oldu.

1 Temmuz - 1 Eylül 2021 tarihleri arasında, belediyelerin nüfuslarına bağlı olarak (kişi başına düşen elektronik atık) belirlenen toplama hedefleri doğrultusunda toplanan elektronik atıkların geri dönüşümü sağlandı.

Sokak hayvanlarına ve çevreye dost yarışma

Yenimahalle Belediyesi, yarışmaya katılan 73 belediye arasında nüfusu en fazla olan belediye olmasına rağmen yine en fazla elektronik atığı toplayarak geri dönüşüme kazandıran belediye olma unvanını kazandı. Yarışma kapsamında atık toplama çalışmalarına ara vermeyen Yenimahalle, bu süreçte 7,5 ton elektronik atık toplamayı başardı.

Bunun yanında, TÜBİSAD düzenlenen yarışma kapsamında, toplanan her ton elektronik atık için Yenimahalle Belediyesi adına sokak hayvanlarına yönelik bağış ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini had safhada hissettiğimiz şu günlerde karbon salınımının azaltılması amacıyla ağaçlandırma çalışması yapacak.

E-atık miktarı günden güne artış gösteriyor

Artan nüfus oranı ve tüketim miktarının geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmaların daha fazla önemini artırdığını belirten Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri “Teknolojik ürünlerin sürekli artış halinde olması, çeşitliliğinin artması kullanılmayan, atık durumuna gelen elektronik eşyaların miktarını da artırmaktadır. Teknolojik ürünlerin bu hızlı üretim pratiklerine sahip olması, onların kullanım ömrünün de kısalmasına neden oluyor. Bu durum da çağımızın çevre kirliliği sorunlarına bir yenisini daha ekliyor: E-atık. Birleşmiş Milletler’in 2020 Küresel E-Atık İzleme Raporu’na göre her yıl kişi başı 7,3 kg elektronik atık üretiliyor. Yine aynı rapora göre, yalnızca 2019 yılında 53,6 milyon ton e-atık oluştu; bu atıkların ise %17,4‘ü resmi olarak geri dönüştürüldü” dedi.