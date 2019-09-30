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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Kültür Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği 2019 yılı faaliyet toplantısına katıldı. 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Kültür Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ve çok sayıda müdürlük personeli katıldı.

Yenimahalle’nin dört bir yanında eğitim, kültür hizmeti

Toplantı sırasında, YENİMEK Kurs Merkezleri, Eğitime Destek Merkezleri, Elele Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi, Zübeyde Hanım Onkoloji Konuk Evi, Taziye Evleri, Kadın Sığınma Evi, Yenimahalle Kent Orkestrası, TUBİL Halk Dansları Topluluğu gibi birçok birimi bünyesinde barındıran Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2018 ve 2019 yılına ait projelerinin tanıtımı, sayısal veriler eşliğinde yapıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuğba Ejder’in yaptığı sunumun ardından çalışanlarına seslenen Yaşar “Yenimahalle kültür ve sanatın ilçesidir. YENİMEK Kurs merkezlerinden taziye evlerine, kadın sığınma evinden eğitime destek merkezlerine kadar vatandaşımıza eğitim, kültür ve sanat hizmeti sunmak için yüzlerce personelimiz çalışıyor. Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanan tüm projelere büyük önem veriyorum” dedi.

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“Vatandaşa saygılı, çözüm odaklı hizmet sunacaksınız”

Eğitime destek projesi ve YENİMEK merkezleri aracılığıyla 750 öğretmene istihdam sağlandığının altını çizen Yaşar “Dershanelerin kapatılmasından sonra bu konuda en hızlı çalışma başlatan belediyeyiz. Yakın zamanda 6’ncısını ilçemize kazandıracağımız Destek Eğitim Merkezlerinde binlerce gencimiz eğitim alıyor, sınavlara hazırlanıyor. Yenimahalle’nin gençlerini en iyi şekilde eğiteceksiniz. Sizin verdiğiniz kaliteli eğitim sayesinde geleceğin doktorları, mühendisleri ilçemizden çıkacak. YENİMEK Kurs Merkezleri ile 110 branşta 30 bin vatandaşımız eğitim aldı. Çocuk, genç, yaşlı tüm ilçe sakinlerimiz evlerinde kapalı kalmasın, boş vaktini kendini geliştirerek geçirsin istiyoruz.Tüm amacımız göreve geldiğimiz günden beri vatandaşın yaşamaktan keyif aldığı bir Yenimahalle yaratmak. Bu konuda sizlere büyük görev düşüyor. Vatandaşa saygılı, çözüm odaklı, doğru hizmet sunarak, çalıştığınız merkezlerden mutlu şekilde ayrılmasını sağlayacaksınız” şeklinde konuştu.

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