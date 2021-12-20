Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar iş insanlarıyla bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Yaşar, her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi günü etkinliğinde, iş insanlarının sektörde yaşadığı sıkıntıları dinledi.

Belediye VIP Salonu’nda düzenlenen yemeğe; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ve yönetimi, OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıtkı Öztuna, OSTİM Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Kurt, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş insanları katıldı.

Yaşar, “STK’lar demokrasinin vazgeçilmezidir”

50’ye yakın iş insanı ve STK yöneticisinin katıldığı etkinlikte konuşan Yaşar, “Sivil toplum örgütlerinin her ülke için büyük değeri vardır. Demokrasi ile idare edilen ülkelerde STK’lara büyük önem verilir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partiler olsa da demokrasiyi güçlendirmek STK’ların görevidir. Kuruluş amacına hizmet eden, eleştiri hakkını kullanan ve siyasetçiyi yanlış yaptığı zaman uyaran sivil toplum kuruluşları ülkenin gelişmesine katkı sunmaktadır. 13 yıldır sivil toplum kuruluşlarına ve hemşeri derneklerine yetkimiz dahilinde tam destek veriyoruz. Bir ülkede STK ve iş insanları ne kadar güçlü olursa ekonomi ve sosyal yapı da o kadar güçlü olur” dedi.

Sarıtoprak,“Fethi Başkan sivil toplum dostudur”

Etkinlik sonunda TÜSİAV Platformu üyeleri Başkan Yaşar’a hediyelerini sundu. TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, “Fethi Başkan göreve geldiği günden bu yana sivil toplum kuruluşlarına, sanayici ve iş insanlarına tam destek veriyor. 20 yıldır çeşitli platformlarda bu ülkeye hizmet eden insanlara Sivil Toplum Dostu ödülü veriyoruz. Bu ödülü belediye başkanlığı yaptığı dönemden bu yana Fethi Yaşar’a takdim ediyoruz. Derneklere ve STK’lara yaptığı desteklerden ve sunduğu katkıdan ötürü Fethi Başkan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi her sıkıntılı süreçte derneklerin ve vakıfların yanında olmuş bir belediye başkanıdır” şeklinde konuştu.