Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’dan lise ve ortaokul ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Gazi Osman Paşa Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyen Yaşar, okul müdürleri ve öğretmenlerle sohbet ederek, okulların sıkıntıları ve genel eğitim-öğretim sistemindeki aksaklıkların giderilmesi açısından yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yaşar, okulu gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Eğitime Yenimahalle’den tam destek”

Yenimahalle’nin hiçbir mahallesini ayırt etmeden çocukların huzur ve mutluluğu için 13 yıldır her okula hizmet götürüldüğünün altını çizen Yaşar, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Sizler geleceğimizin planlayıcılarısınız. Sizin yetiştirdiğiniz bu çocuklar ileride ülkemizin barış ve huzur dolu günler görmesinde söz sahibi olacak. Bir yerel yönetici olarak yetki alanımızda olmamasına rağmen göreve geldiğim günden beri gerek sizlerin gerekse çocuklarımızın temiz ve huzurlu okullarda eğitime devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızın boya, temizlik gibi genel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda çocuklarımızın eksik kalmaması için hazırladığınız projelere de destek veriyoruz. Çocuklarımız özel okul, devlet okulu ayrımı olmaksızın eşit eğitim görsün, temiz ve güvenli okullarda yarınlara hazırlansın istiyoruz” dedi.

Müdür ve öğretmenlerden Yaşar’a teşekkür

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Celal Işık ve Gazi Osman Paşa Ortaokulu Müdürü Gökhan Şallı da Başkan Yaşar’a okullara yaptığı destek ve hizmetlerden ötürü öğretmenleri, öğrencileri ve velileri adına teşekkür etti.