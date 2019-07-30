Yenimahalle Belediyesi 15 kişilik ekibiyle yaşlı evlerine temizlik yapıyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan hasta ve yardıma muhtaç yaşlıların evlerini dip köşe temizliyor. 'Temizlik hizmeti' veren Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 15 kişilik ekibi, günde 15 evi pırıl pırıl yapıyor.

Toplamda bin 200’e yakın yaşlı ve engelinin evini rutin olarak temizleyen Yenimahalle Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi çalışmalara hız verdi. Bayrama sayılı günler kala vatandaşların evinde bayram havası estirmeye başlayan ekipler, evlerde cam, kapı, yer, eşya, halı, koltuk, lavabo ve tuvalet temizliği yapıyor.

Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz

Yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Yaşar ise, “Yaşı ilerleyen ya da sağlık durumundan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı tespit ederek, talepleri doğrultusunda evde temizlik hizmeti veriyoruz. Ben ve ekibim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gücümüzün yettiği ölçüde yardımcı oluyoruz, onlara sahip çıkıyoruz. Şimdi de tüm yurttaşlarımız bayramı en güzel şekilde yaşasın diye bu hizmetlerimize hız verdik. Bayramları şimdiden kutlu olsun" diye konuştu.