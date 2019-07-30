  • BIST 102.686
  • Altın 255,703
  • Dolar 5,5506
  • Euro 6,1902
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Yenimahalle Belediyesi 15 kişilik ekibiyle yaşlı evlerine temizlik yapıyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan hasta ve yardıma muhtaç yaşlıların evlerini dip köşe temizliyor. 'Temizlik hizmeti' veren Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 15 kişilik ekibi, günde 15 evi pırıl pırıl yapıyor.
Yenimahalle Belediyesi 15 kişilik ekibiyle yaşlı evlerine temizlik yapıyor

Toplamda bin 200’e yakın yaşlı ve engelinin evini rutin olarak temizleyen Yenimahalle Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi çalışmalara hız verdi. Bayrama sayılı günler kala vatandaşların evinde bayram havası estirmeye başlayan ekipler, evlerde cam, kapı, yer, eşya, halı, koltuk, lavabo ve tuvalet temizliği yapıyor. 

emr_7778.jpg

Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz

Yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Yaşar ise, “Yaşı ilerleyen ya da sağlık durumundan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı tespit ederek, talepleri doğrultusunda evde temizlik hizmeti veriyoruz. Ben ve ekibim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gücümüzün yettiği ölçüde yardımcı oluyoruz, onlara sahip çıkıyoruz. Şimdi de tüm yurttaşlarımız bayramı en güzel şekilde yaşasın diye bu hizmetlerimize hız verdik. Bayramları şimdiden kutlu olsun" diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak yaz okullarından 8 bin 124 kursiyer faydalandı31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:26
  • Ankara'ya beş yeni alt geçit çalışması başlatılacak31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:25
  • ASKİ Mobil Uygulama ve ASKİ Whatsapp ile arıza sayaç bildirimi31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:23
  • Ulucanlar Müze'sine mükemmellik sertifikası verildi31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:20
  • Altındağ Belediyesi'nden Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopark desteği31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:18
  • Altındağ pazarlarında terazi dönemi30 Temmuz 2019 Salı 00:58
  • Yenimahalle'de kurbanlıklar alana indi30 Temmuz 2019 Salı 00:29
  • Pursaklar'ın yeni belediye binası hizmete açıldı30 Temmuz 2019 Salı 00:27
  • Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Milletvekili Orhan Yeğin şehitleri ziyaret ettiler30 Temmuz 2019 Salı 00:26
  • Kick Boks şampiyonları Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti30 Temmuz 2019 Salı 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti