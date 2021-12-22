Yenimahalle Belediyesi 2021 yılının başından bu yana yoğun temizlik mesaisi yaptı

Yıl boyunca ilçede temizlik, çöp toplama, dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi, 2021 yılının başından bugüne daha temiz bir Yenimahalle için yoğun mesai yaptı.

Kendi araç ve ekipmanlarını kullanarak pandeminin başından bu yana ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarında seferberlik ilan eden Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 yıllık süre zarfında temasın yoğun olduğu 4 bine yakın noktayı düzenli olarak dezenfekte etti. Öte yandan haşereye karşı bin 540 adet kapalı alanda ilaçlama faaliyetleri yürütüldü.

Geri dönüşüm ile doğa korundu

Dezenfekte çalışmalarının yanında günlük olarak sokakların temizlenmesi, yıkanması ve çöplerin toplanması işlemlerini de düzenli şekilde yürüten belediye ekipleri, 2021 yılı sonuna kadar 258 bin ton çöp toplayarak Yenimahallelilere daha temiz bir ilçe sundu. Yalnızca temizlik ve ilaçlama faaliyetleri ile sınırlı kalmayan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde doğayı ve çevreyi korumada büyük rol oynayarak 180 adet atık pil kutusu, 2 bin 250 adet iç ve dış mekan geri dönüşüm kutusu, 150 adet elektronik atık toplama kutusu ve 120 adet atık yağ bidonu dağıtımını gerçekleştirdi. Yenimahalle’de geri dönüştürülebilir atık miktarı oranını artırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yıl boyunca 22 bin ton atığın geri dönüşümünü sağladı.

“Personelimiz halk sağlığı için aralıksız çalışıyor”

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında belediyenin temizlik personeline büyük görev düştüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personelimiz rutin işlerinin yanı sıra ilçemizde virüs salgınının önüne geçebilmek ve halk sağlığını korumak amacıyla gece gündüz demeden ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüyor. Vatandaşın yaptığı başvurulara da dönüş yapan emekçilerimiz temaslı binaların yanında Yenimahalle sakinlerinin sıklıkla kullandığı kamusal alanları ve yoğunluğun yaşadığı noktaları her gün düzenli olarak dezenfekte ediyor. Her türlü zorluğa ve tehlikeye rağmen hizmetten ödün vermeyen personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.