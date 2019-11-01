Yenimahalle Belediyesi, 9 yeni park açılışı için gün sayıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da park çalışmalarını yerinde inceledi.

İlgili bürokratlarıyla birlikte açılması planlanan parkları denetleyen Yaşar, “Yenimahalle bugün Ankara’nın en yeşil ilçesidir. 2019 yılı içerisinde açacağımız parklarımızla ilçemizdeki park sayısını 459’a çıkarıyoruz” dedi.

45 bin m2 yeşil alan

Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan 9 parkın son rötuşları yapılıyor. Turgut Özal Mahallesi’ne toplamda 18 bin metrekare 4 yeni park yapılırken, Yunus Emre Mahallesi’ne bin 500 m2, Ata Mahallesi 10 bin m2, Güzelyaka Mahallesi’ne 2 bin 500 m2, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne 6 bin 490 m2 ve Ergazi Mahallesi’ne de 6 bin 630 m2’lik birer park kazandırıldı. Toplamda 44 bin 847 m2 alana sahip olan parklarda fitness alanları, çocuk oyun alanları oturma alanları, halı saha ve basketbol sahası da bulunuyor.

“Her noktaya eşit hizmet”

Yenimahalle’nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Yaşar, “Bunu iddia ile söylüyorum; Yenimahalle bugün Türkiye’nin en güçlü belediyesidir. Bugün kimseye ihtiyaç duymadan her noktaya eşit hizmet götüren bir çalışma düzenimiz var. Her ihtiyacımızı kendi öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Göreve geldiğimde sadece belediye binamız vardı. Bugün geldiğimiz nokta ortadadır. Yurttaşlarımız bu yaz da parklarımızda gönül rahatlığıyla sevdikleriyle vakit geçirebilecek. Biz vatandaşlarımızın evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Yenimahalleliler sokağa çıksın, parklarımızda, spor tesislerimizde, kültür merkezlerimizde bir araya gelsin, sosyalleşsin, komşuluk ve hemşerilik bilinci yeniden canlansın istiyoruz. Bu yüzden de park sayılarımızı arttırmaya devam edeceğiz” dedi.