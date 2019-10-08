Yenimahalle Belediyesi anaokullarında sağlık taraması yapıyor

Yenimahalle Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber sıkça görülen hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilçe de bulunan anaokullarında sağlık taraması yapıyor.

Medical Park Ankara hastanesiyle ortaklaşa yürütülen proje ile Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 11 anaokulunda eğitim gören minik ilçe sakinleri genel sağlık taramasından geçiyor.

Yenimahalle’nin minikleri emin ellerde

Genel sağlık taraması projesinin ilk durağı, Esentepe Mahallesinde bulunan 80. Yıl Anaokulu oldu. Alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim gören, 3-6 yaş arası 150 minik Yenimahalleli, gerçekleştirilen sağlık taraması ile kış mevsimine sağlıklı girdi.

Uzman doktor tarafından muayene edilen minik ilçe sakinleri, boy, kilo, nabız, tansiyon, ateş ölümü gibi rutin kontrollerin yanında kan da bulunan oksijen yüzdesinin ölçümü gibi önemli sağlık tetkiklerinden geçti.

“Çocuklarımız yarınlarımızdır”

Kış aylarında artan hastalıkların önüne geçmek amacıyla ailelerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle Belediyesi olarak çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Çalışan annelerin güvenle çocuklarını bırakabilmesi için ilçenin dört bir yanına açmış olduğumuz anaokullarında, çocuklarımız hijyen kurallarına uygun bir şekilde eğitim alıyor. Çocuklarımız bizim yarınlarımızdır. Onların sağlıklı ve huzurlu yetişmesi için her detayı düşünmek zorundayız. Minik yavrularımıza yapılan hizmet, geleceğe yapılan hizmettir” dedi.



