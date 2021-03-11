Yenimahalle Belediyesi biyosidal ürün satın alacak: Biyosidal nedir, ne işe yarar?

Yenimahalle Belediye Başkanlığı ihaleye çıktı; sivrisinek, karasinek, haşere ve fare ile mücadelede kullanılmak üzere biyosidal ürün satın alacak. Peki biyosidal nedir, ne işe yarar haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ihaleye çıktı; sivrisinek, karasinek, haşere ve fare ile mücadelede kullanılmak üzere biyosidal ürün satın alacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.04.2021

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Peki biyosidal nedir , ne işe yarar ?

Biyosidal, bir canlıyı öldüren anlamına gelen “biyosit” maddesinden elde edilen ürünlere verilen isimdir. Biyosidal ürün, günümüz ifadesiyle bir tür dezenfektandır. Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler nedeniyle zararlı olarak kabul edilen hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler ile bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterir; yani onları etkisiz hale getirir.

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