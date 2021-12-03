Yenimahalle Belediyesi ihtiyaç sahiplerine günlük bin 500 yemek dağıtıyor

Yenimahalle Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Aş Evi ile ihtiyaç sahibi ailelere günlük bin 500 porsiyon yemek dağıtan belediye, yemekleri ailelerin adreslerine teslim ediyor.

Teslimat sırasında pandemiden dolayı mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden ekipler, Anadolu Mahallesi’nde oturan Fatma Tanrısever (85) tarafından ise balkonda karşılanıyor.

Ekiplerin getirdiği yemeği balkonundan ip sarkıtarak teslim alan Fatma Teyze, Koronavirüs’e karşı kendi çapında önlemler aldığını belirterek, “Bu virüs belasından bir an önce kurtulmayı diliyorum. Evlerimize kapandık. Yaşlı olduğumuz için daha fazla korkuyorum. Yenimahalle Belediyesi’nin yemek hizmetinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Komşun açken sen tok yatmamalısın”

Göreve geldiği ilk günden bu yana herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi yaratmak için mücadele verdiğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Aş evimizden günlük binlerce insan faydalanıyor. Bu insanlar belki de bizden giden yemekler sayesinde karnı tok uyuyor. Komşun açken sen tok yatmamalısın, biz büyüklerimizden bunu böyle öğrendik. Yenimahalle’de de bunu uyguluyoruz” diye konuştu.