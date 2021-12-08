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Yenimahalle Belediyesi kar yağışına karşı bütün önlemleri aldı

Yenimahalle Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle başta kar küreme ve tuzlama araçları olmak üzere tüm hizmet araçlarını bakımdan geçirdi.
Yenimahalle Belediyesi kar yağışına karşı bütün önlemleri aldı

Kışlık bakımları yapılan araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri kontrol edildi.

Ekipler 50 noktada hazır bekleyecek

Kar ve buzlanmaya karşı 150 kişilik ekibi de hazır bekleten Yenimahalle Belediyesi, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için 7 gün 24 saat mesai yapacak. Ana yolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışacak olan ekipler, 50 farklı noktada hazır bekleyecek.

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Ekip gece üç vardiya yaparak dönüşümlü olarak kış boyunca çalışacak. 20 büyük 2 küçük kar kürüme aracı, 6 açık tuzlama aracı ile 7 JCB, 9 bobcat ve 6 greyder ise ilçe genelinde farklı noktalara konumlandırılarak, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesini sağlayacak. Ayrıca aşırı soğukla beraber oluşabilecek buzlanmayı da önlemek için tonlarca tuzu hazır tutan belediye, karla mücadelede kazaların önüne geçmek için kullanacak. 

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