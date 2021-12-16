Yenimahalle Belediyesi kara kış için teyakkuzda

Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, meteorolojinin Başkent genelinde yaptığı kar yağışı uyarıları sonrasında kar yağışı ve buzlanmaya karşı teyakkuzda bekliyor.

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, trafiğin aksamaması için ilçenin yüksek kesimleri başta olmak üzere Batıkent Çakırlar, Batıkent metro durağı, Şentepe son durak gibi birçok farklı noktada hazır bekliyor.

150 kişilik ekip buzlanmaya karşı hazır bekliyor

Kar ve buzlanmaya karşı 150 kişilik ekibi hazırda bekleten Yenimahalle Belediyesi, sürücülerin ve yayaların kar yağışında mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat mesai yapacak. Yenimahalle’nin ekipleri ana yollar, bulvarlar ve sokakların kapanmaması için aralıksız karla mücadele çalışması yaparak, ilçenin 50 farklı noktasında hazır bekleyecek.

Yenimahalle Belediyesi, 20 büyük 2 küçük kar küreme aracı, 6 açık tuzlama aracı, 7 JCB, 9 bobcat ve 6 greyder ile Yenimahalle genelinde karla mücadele çalışması yaparak, kış mevsiminin sorunsuz geçmesi için 3 vardiya halinde görev yapacak.

Vatandaşın yol güvenliği için aralıksız çalışacağız

İlçede vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yetkili kurumların yaptığı kar uyarısı nedeniyle ekiplerimizi ilçemizde kaza olasılığının yüksek olduğu bölgelerde hazırda bekletiyoruz. Ekiplerimiz vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 hizmet sunacak. Bu süreçte sürücülerin gerekli kurallara uyması, buzlanmaya karşı önlem alması gerekiyor. Sürücülerin de gereken dikkati göstereceğine inanıyorum” dedi.