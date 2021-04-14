Yenimahalle Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarında onları unutmadı

Yenimahalle Belediyesi Ramazan ayının ilk iftarında hasta yakınlarını, sağlık çalışanlarını ve hastane güvenlik görevlilerini unutmadı. İlk iftar günü Motosiklet Derneği de belediye ekiplerine dağıtım konusunda yardımcı oldu.

Yenimahalle ilçe sınırlarında bulunan Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi, Gazi Hastanesi ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine stant kuran belediye ekipleri, bir ay boyunca her gün iftar öncesinde hasta yakınları ve sağlık çalışanları için iftar paketi dağıtacak.

Hasta yakınlarından büyük ilgi

Ramazan ayının ilk iftarında, hastane bahçesinde bardakta sıcak mercimek çorbası ve içerisinde sandviç, hurma, zeytin, su bulunan iftarlık paketler ile karşılaşan hasta yakınları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ekibine teşekkür etti.

Bu yıl da Ramazan ayının ülke olarak zor günler geçirdiğimiz zamanlara rastladığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Korona denilen illet sebebiyle ramazanın coşkusunu dolu dolu yaşayamasak da her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Ramazan bereket, sevgi, paylaşım, kardeşlik demektir. Bizler de tedbirler çerçevesinde verilen izinler ve imkanlar doğrultusunda vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizde bulunan 4 hastane var. Hastane bahçelerinde bekleyen hasta yakınlarının durumları da malum. Onların hayır dualarını alabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.