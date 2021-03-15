Yenimahalle Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü doktorları ve personeli ile birlikte Tıp Bayramı vesilesi ile pasta kesen Başkan Yaşar, “Pandemi süreci nedeniyle canını tehlikeye atarak gece gündüz çalışan sağlık emekçilerimizin bayramı kutlu olsun” dedi.

2020 yılı Mart ayından bu yana yaşanan pandemi sürecindeki en büyük yükün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunun altını çizen Yaşar, “Sağlık emekçilerimiz 1 yılı aşkın bir süredir büyük risk altında ve sıkıntılı bir süreci yaşayarak çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımız Covid-19 salgını nedeniyle hastanelerden çok Aile Sağlığı Merkezlerini kullanıyor. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemize 39 adet sağlık ocağı kazandırdık. Vatandaşlarımız sağlık hizmetine temiz ve güvenli ortamlarda ulaşsın istiyoruz. Kendi hayatlarını riske atarak büyük bir özveri ile vatandaşımıza sağlık hizmeti sunan tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kutsal, saygın ve onurlu doktorluk mesleğini büyük özveriyle yerine getiren, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı kendisine amaç edinen tüm hekimlerimizin ve sağlık personelimizin Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Yenimahalle Zabıtasından doktorlara 14 Mart jesti

Öte yandan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilçede sağlık hizmeti sunan emekçileri de unutmayan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Yenimahalle genelinde 39 Aile Sağlığı Merkezi’ni, özel ve devlet hastanelerini tek tek dolaşarak doktor ve sağlık çalışanlarına pasta ikramı yapan Yenimahalle Zabıtası, Tıp Bayramı’nda Covid-19 salgını nedeniyle zor şartlar altında çalışan sağlık personelinin yüzlerini güldürdü.

73 sağlık noktasına pasta ikramı

Yenimahalle Zabıtası, ilçede bulunan 39 Aile Sağlığı Merkezi’nden başlayarak toplamda 73 sağlık merkezini ziyaret etti. Ekipler ayrıca Yenimahalle Belediyesi’nin ürettiği maske ve dezenfektandan oluşan hediye paketini de sağlık çalışanlarına hediye etti.