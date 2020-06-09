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Yenimahalle Belediyesi uzman kadrosuyla hizmette

Yenimahalle Belediyesi 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10 Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Yenimahalle’nin miniklerine hizmet vermeye devam edecek.
Yenimahalle Belediyesi uzman kadrosuyla hizmette

2020-2021 eğitim öğretim dönemi için Yenimahalle bölgesindeki kreşlere ön kayıt yaptırmak isteyen veliler, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne, Batıkent bölgesinde ise Sadri Alışık Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne randevulu olarak kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıtlar 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek.

Minikler yaz okulunda

Öte yandan Yenimahalle’nin minikleri için Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Sadri Alışık Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde yaz okulu eğitimleri de başladı. 8 Temmuz’a kadar 1 ay süreyle devam edecek yaz okulu için tüm korona virüs tedbirleri de alındı. 22 öğrencinin ders başı yaptığı gündüz bakımevinde sosyal mesafe kurallarına göre sınıflar 7’şer kişilik olarak ayarlandı.

Ayrıca pandemi süresince kendi tesislerinde kendi personelleri ile maske ve dezenfektan üretimi yaparak ilçe genelinde ücretsiz dağıtımını yapan Yenimahalle Belediyesi, yaz okuluna gelen minik öğrencileri de unutmadı. Hijyen şartlarda yüzde yüz pamuktan üretilen rengarenk, minik maskeler kreşli miniklere dağıtıldı.

Hijyen koşulları eksiksiz

Dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın sebebiyle özellikle anne babaların çocuklarının eğitimleri ve çalışan annelerin çocuklarını bırakacak yer konusunda endişe duyduklarına dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Okul öncesi eğitim her zaman çok önemlidir fakat yaşadığımız bu süreçten sonra önemi bin kart daha artmıştır. Normalleşme süreci nedeniyle işbaşı yapan anneler çocuklarını güvendikleri yerlere emanet etme konusunda endişe yaşıyorlar. Bu nedenle virüs sebebiyle alınması gereken tedbirler üzerine gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle yaparak kreş ve gündüz bakımevleri ile yaz okullarımızı açıyoruz. Çocuklarımız sağlık ve hijyen koşulları eksiksiz sağlanmış okullarında eğitim hayatlarına devam edebilecekler. Anne babaların da içi rahat olsun” dedi.

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