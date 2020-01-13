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Yenimahalle Belediyesi ve Sesimiz Otizm Yaşam Derneği işbirliğinde kış konseri düzenlend

Konserde; Ayşe Taş Her Telden Nağmeler Korosu, Bestekar sanatçı Zekai Tunca’nın en güzel şarkılarını otizm hastaları için yorumladı. Sanat musikisinin duayen sanatçısı Zekai Tunca’nın da sahne aldığı programa Yenimahalleliler de yoğun ilgi gösterdi.
Yenimahalle Belediyesi ve Sesimiz Otizm Yaşam Derneği işbirliğinde kış konseri düzenlend

Otizme dikkat çekmek amacıyla düzenlenen konsere; Eski Bakanlar Hikmet Sami Türk, Halil Şıvgın, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 

Yenimahalle’de sosyal belediyecilik var

Kısa bir konuşma ile konukları selamlayan Başkan Vekili Kartal “Biz sosyal belediyeciliği yaşama dokunmak, yaşamın her alanından sorunlara ilgi göstermek ve bunu yaparken de işin içerisine gülerken düşündürmek, sorunlara dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak olarak bakıyoruz” dedi.

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Katkılarından dolayı Mehmet Kartal’a teşekkür plaketini veren Sesimiz Otizm Yaşam Derneği Başkanı Sevim Ofluoğlu da dernek çalışmaları hakkında konuklara kısaca bilgi verdi.  Ofluoğlu “ Gerek otizm gerekse diğer engel gruplarında zorlukların temelinde bilgisizlik yatıyor. Engellerin üstesinden de ancak sevgi ve ilgiyle gelinir. Engellisinin farkında olmayan bir ülkede medeniyet ve gelişmişlikten bahsetmek mümkün değildir” diye konuştu.
Şarkıların hep bir ağızdan söylendiği muhteşem gecede, Koro Başkanı Ayşegül Şanlı Özen’in elinden plaketini alan Kartal, Koro Şefi Ayşe Taş ve konuk sanatçı Zekai Tunca’ya çiçekle teşekkür etti. 

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