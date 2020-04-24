Yenimahalle Belediyesi’nden 100. Yıl morali

23 Nisan’da pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kutlama yapan vatandaşlara Yenimahalle Belediyesi moral verdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kırmızı beyaza boyanan tüm Yenimahalle sokaklarını gezerek vatandaşların ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını kutladı. Balkon ve pencerelerden bayrak sallayarak Başkan Yaşar’ı selamlayan Yenimahalleliler, marşlara eşlik ederek bayraklarını salladılar.

100. Yıl 23 Nisan Çocuk Parkı Batıkent’te açıldı

Kortejin ardından Batıkent Ergazi Mahallesi’nde 12 bin metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan 100’üncü Yıl 23 Nisan Çocuk Parkı’nın açılışı yapıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde tedbirler çerçevesinde düzenlenen açılışa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu katıldı.

Kısa bir konuşma ile balkonlarından açılışa destek veren Ergazi sakinlerini selamlayan Başkan Yaşar “Dünyamız ve ülkemiz bir virüs tehlikesiyle karşı karşıya. Hayatımız sınırlandı. Sosyal hayat bitti. Sağlık, temizlik ve dezenfeksiyondan başka bir şey düşünemez olduk. Belediye olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bugünleri de hep beraber aşacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin var olduğu, TBMM’nin kurulduğu 100’üncü yıl. Bu münasebetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bayramı, 23 Nisan’ı kutluyoruz. Ne yazık ki bu virüsten dolayı bayramı istediğimiz şekilde kutlayamadık. Ama bunlar geçecek. Gazi Mustafa Kemal’in cumhuriyeti her zorluğu yenmiştir, inşallah bilimin ışığında bu zorluğu da yenecektir. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz” dedi.

Resimler ölümsüzleşti, mesajlar gökyüzüne bırakıldı

12 bin metrekarelik alanda içerisinde 300 metre koşu yolu, çocuk oyun alanı, oturma grupları ve fitness alanı bulunan parkı gezen Yaşar, Yenimahalle Belediyesi çocuklardan gelen mesajları da uçan balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yenimahalle çocuklarının evlerine bir mektup ile birlikte boya kalemi ve resim kağıtları gönderen Başkan Yaşar, çocukların hayallerini resmettikleri çizimleri de billboarda yerleştirerek 100’üncü yıl anısına parkta sergilemeye başladı.