Yenimahalle Belediyesi’nden Ağaçlara Kış Bakımı

Yenimahalle Belediyesi bitkilerin ve ağaçların daha iyi gelişmesi, verimini arttırması için ilçe genelinde budama çalışması yapıyor.

Yemyeşil bir ilçe için 2009 yılından bu yana 489 park, 2 milyon 600 bin metrekareye yakın yeşil alan kazandıran Yenimahalle Belediyesi, sokak ve parklardaki ağaçların bakımını da düzenli olarak yapıyor.

Yenimahalle’nin dört bir yanında gün boyu çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 15 Mart tarihine kadar 5 binden fazla ağaç ve çalı grubunda budama çalışması yapacak.

Zamanlama çok önemli

Özellikle yapraklı ağaçların yapraklarını döktükten sonra budanması gerektiğini kaydeden yetkililer, yurdumuz da budama için en uygun zamanın 15 Kasım – 15 Mart tarihleri arası olduğuna değindi.

Budamanın zamanlamasının çok önemli olduğunu belirten yetkililer, “Yanlış zamanda yapılan budamalar bitkilerde büyük hasarlara ve buna bağlı olarak da çeşitli kayıplara neden olur. Bu yüzden bitkilerde uyuma dönemi dediğimiz kış döneminde yapılan budamalar en doğru zamanda yapılan budamalardır” dedi.

İhtiyaç sahiplerine yakacak desteği

Ayrıca; budama çalışmalarını sosyal bir projeye dönüştüren belediye ekipleri, her yıl budamadan elde edilen tonlarca odunu parçalayıp yakıma uygun hale getirerek dar gelirli ailelere dağıtıyor.