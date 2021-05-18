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Yenimahalle Belediyesi’nden esnafa yardım eli

Yenimahalle Belediyesi, pandemi nedeniyle ekonomik dar boğaza giren esnaf için harekete geçti. Yenimahalle Belediye meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, Yenimahalle esnafına sosyal yardım yapma kararı alındı
Yenimahalle Belediyesi’nden esnafa yardım eli

Yenimahalle Belediye meclis toplantısında tüm parti gruplarının oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda esnafa sosyal yardım kararını açıklayan Yaşar, “Esnafımız 2020 yılı Mart ayından bu yana ekonomik olarak sıkıntılı bir süreci yaşıyor. Pandemi boyunca Yenimahalle Belediyesi olarak esnafımızın yanında olduk. İlçemiz esnaflarına bugüne kadar yaptığımız desteğin yanında ilave olarak sosyal yardım yapma kararı almış bulunmaktayız. Hiç kimseyi kayırmadan gerekli şartları taşıyan tüm esnaflarımıza destek olacağız” dedi.

18 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Yenimahalle Belediyesi web sitesi ve posta yoluyla müracaatların yapılabileceğini söyleyerek esnafa sosyal yardımın detaylarını açıklayan Yaşar, “1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Yenimahalle sınırlarında ikamet eden, 2020 yılı vergi matrahı 35 bin 316 TL’nin altında olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, basit usulde vergi mükellefi olan ve Yenimahalle ilçemizde faaliyet gösteren esnaflarımıza bir defaya mahsus olmak üzere bin 250 TL sosyal yardım yapacağız” ifadelerinde bulundu.

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Yaşar “Kimseyi ayırt etmeden esnafımıza destek olacağız”
Faaliyet konusu kuyumculuk, döviz alım-satımı, inşaat-müteahhitlik, emlakçılık, akaryakıt alım-satımı, oto alım-satımı ve galerici olan esnafların yardım kapsamı dışında olacağını belirten Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi, yaptığı tüm hizmetler ve yardımlar ile küçük esnafın yanındadır. Hep birlikte mücadele ederek ve zor durumda olan vatandaşımıza destek vererek bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyor, esnafımıza yaptığımız sosyal yardım kararının alınmasında gerekli desteği sunan tüm parti meclis gruplarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Yenimahalle Meclisi’nden İsrail’e tepki
Yenimahalle Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında İsrail’in Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yaptığı saldırılar da kınandı. CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortaklaşa yayınladığı bildiride Filistin halkına yapılan saldırılar kınandı.

Parti gruplarının ortaklaşa yaptığı bildiriyi okuyan Yaşar, “Mescid_i Aksa ve çevresinde İsrail’in Arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanması ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. İsrail’in saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir” dedi.

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