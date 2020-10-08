Yenimahalle Belediyesi'nden öğrencilere hediye

Yenimahalle Belediyesi tarafından 400’ü YKS’ye hazırlanan 12’inci sınıf, 400’ü de LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencisi olmak üzere ilçe genelinde 6 eğitim merkezinden toplam 800 öğrenciye, çanta ve sınava hazırlık kitapları dağıtıldı.

Sınav grubu öğrencilerini makamında ağırlayan başkan Yaşar, belediyenin eğitime destek merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin hazırladığı yardımcı kitaplar ile okul çantalarını çocuklara vererek, başarı diledi. Belediye olarak çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla kurdukları destek eğitim merkezlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Yaşar, “Türkiye'de dershanelerin kapanmasıyla bu merkezleri ilk açan belediyeyiz. Yenimahalle’nin çocukları daha güzel branşları kazansın, yarının diplomatları, ekonomistleri, doktorları, mimarları, mühendisleri, eğitimcileri ve iş adamları Yenimahalle’den çıksın istiyoruz” dedi.

Öğrencilerden Yaşar’a teşekkür

Eğitim merkezi kursiyerleri adına kısa bir konuşma yapan öğrenciler de “Bize bu imkanı sunan Başkanımız Fethi Yaşar başta olmak üzere emek veren hocalarımıza, tüm öğrenci kardeşlerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.