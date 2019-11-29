Yenimahalle Belediyesi'nden personele yangın tatbikatı

Yenimahalle Belediyesi, çalışanlarını sivil savunma, deprem, tahliye, toplanma alanları ve yangına müdahale konusunda eğitiyor.

Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından ilki Makine İkmal Müdürlüğü’nde düzenlenen tatbikatta uzman Naki Seyhan yangın türleri ve yangına ilk müdahalenin önemini konusunda personeli bilgilendirdi.

Yangın türleri ve söndürme yöntemleri

Müdahalelerin yangının türüne göre yapılması gerektiğini anlatan Seyhan, A sınıfı yangınların katı madde yangınları olduğunu söyledi. Seyhan, bu tür yangınların temel söndürme prensibinin soğutma, temel söndürme maddesinin ise su olduğunu söyledi. Sıvı madde yangınlarının B sınıfı yangınlar olduğunu belirten Seyhan, “B sınıfı yangınlarda söndürme işlemini çok hızlı yapmalıyız.

Bu tür yangınların temel söndürme prensibi boğmadır. C sınıfı yangınlar, gaz yangınlarıdır yani bir vana sistemine bağlıdır. Bu yangınlarda ilk yapacağımız iş, bu vanayı kapatarak gazı kesmektir, sonra yangına müdahale edilmelidir. Yine boğma yöntemiyle yangına müdahale etmek doğrudur. D sınıfı yangınları metal yangınlarıdır. Çok yüksek derecelerde tutuştuğu için her yerde olmaz. F tipi yangınlarıysa yağ yangınlarıdır. Bu yangınlarda su kesinlikle kullanılmaz. Su yangını büyütür. Böyle durumlarda da ateşi boğmak gerekir” diye konuştu.

Biyolojik köpüklü söndürücüde risk yok

Eğitimin ardından çıkarılan yangın, 2 farklı söndürme tüpüyle söndürüldü. İlk olarak kuru kimyevi toz kullanıldı. Bu şekilde oksijenin yok edildiğini söyleyen Seyhan, “Bu yangın tüpüyle söndürülen yangınlarda risk devam eder ve soğutma işlemi yapmak da gerekir” dedi. Daha sonra biyolojik köpüklü yangın tüpüyle yangına müdahale edildi. Köpük yönteminin yangına temas etmesiyle söndürme ve soğutma yaptığını kaydeden Seyhan, bu tip yangın söndürücüde risk olmadığını sözlerine ekledi.



