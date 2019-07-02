Yenimahalle Belediyesi'nden şiddet mağduru kadınlara destek

Yenimahalle Belediyesi, 2015 yılında açtığı Kadın Danışma Merkezi’nde psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet gören 300’den fazla kadının yarasına merhem oldu.

Şiddet ve şiddetle mücadelede kadınların çözüm arayışlarına destek olan, psikolojik ve hukuksal danışmanlık, sosyal hizmet uygulamaları, sağlık, istihdam, sosyal hizmet gibi konularda hizmet veren ve bilgilendirme yapan merkez, mağdur kadınları talepleri doğrultusunda, yine belediyenin bünyesinde olan kadın sığınma evine de yönlendiriyor.

Evliliklerde yaşanan sorunlarda en çok etkilenen bireyler olan çocukları da unutmayan belediye, bu süreçte çocukların etkilenme oranını en aza indirgemek için annelerle birlikte çocuklarına da danışmanlık hizmeti veriyor.

Her türlü şiddetin karşısındayız

Halk arasında kadına şiddet denildiği zaman, kadının sadece fiziksel şiddete maruz kaldığının düşünüldüğünü söyleyen kurum psikoloğu Zehra Ülger “Oysa şiddet sadece fiziksel olarak değil, sözel ve duygusal şiddet olarak da ciddi birer sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek sesle bağırmak, iğneleyici sözler söylemek, kendini kötü hissettiren laf ve cümlelerin kullanılması da şiddete giriyor.

Bu şekilde sözel şiddet uygulayan kişi, her şeyden önce kadının kendine olan özgüvenini yitirmesini sağlıyor. Ancak ne yazık ki, kadınlarımızın çoğu bu sözel şiddetle yüzleşmek bile istemiyorlar. Bizler onlar için elimizde gelen her şeyi yapıyoruz. Kadınlarımıza yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Amacımız mağdur kadınlarımıza destek olmak, yaşadıkları travmadan bir an önce kurtulmalarını ve normal hayata dönmelerini sağlamak” dedi.

Telefonla yapılan başvuruları da değerlendirildiği Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içinde bulunan Kadın Danışma Merkezi’nden yardım almak isteyen vatandaşlar,332 08 71 ve 335 22 96 telefon numaralarını arayarak bilgi alabilirler.