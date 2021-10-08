Yenimahalle Belediyesi'nden Yardım Eli

Yenimahalle ilçesinde SMA Tip 2 hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Emir Salih Can’a (8), Yenimahalle Belediyesi yardım elini uzattı.

Yenimahalle Belediyesi’nden Emir’e engelli rampası

Rampa olmadığı için Kentkoop Mahallesi’nde bulunan evine, giriş çıkışlarda zorlanan Can’a belediye ekipleri engelli rampası yaptı.

“Dışarı çıkmayı çok seviyorum”

Mutluluğunu dile getiren Emir Salih Can, “Daha önce eve girerken zorlanıyordum. Ailem kendi çabasıyla bana bir rampa yaptı. Ancak güzel olmadı ve ben ondan düştüm. Dışarı çıkmayı çok seviyorum. Ama daha önce düştüğüm içinde tek başına binanın önüne çıkmaya korkuyordum. Şu anda çok mutluyum. Başkan Fethi Yaşar’a ve burada rampayı yapan abilere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Oğlumun kendine güveni geldi”

Anne Serap Can (37) ise oğlunun sevincinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Merdivenler bizim için büyük sıkıntı, hatta evin içindeki en ufak bir çıkıntı bile bizim için sorun. Emir’i tekerlekli sandalyeyle çıkaramadığım yerlere kucağıma alarak taşıyorum. Maalesef eve de o şekilde çıkartıyordum. Sonra kendi imkanlarımızla bir rampa yaptık ama emir oradan düştü. Bu yüzden Yenimahalle Belediyesi’ne başvurduk. Sağ olsunlar gelip ölçü aldılar ve hemen yaptılar. Çok da güzel oldu. Artık Emir evden kendisi çıkmak istiyor, oğlumun kendine güveni geldi. Sürekli dışarı çıkmak istiyordu. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Başta Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar olmak üzere emeği geçen herkese minnettarım” diye konuştu.