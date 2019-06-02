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Yenimahalle Belediyesinden yaşlılara temizlik

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve yardıma muhtaç yaşlıların evlerinde bayram temizliğine başladı.
Yenimahalle Belediyesinden yaşlılara temizlik

Toplamda bin 200’e yakın yaşlı ve engelinin evini rutin olarak temizleyen Yenimahalle Belediyesi Ramazan Bayramı için hummalı bir çalışma başlattı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşların evinde bayram havası estirmeye başlayan ekipler, evlerde cam, kapı, yer, eşya, halı, koltuk, lavabo ve tuvalet temizliği yapıyor. 

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Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz

Yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Yaşar ise, “Yaşı ilerleyen ya da sağlık durumundan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı tespit ederek, talepleri doğrultusunda evde temizlik hizmeti veriyoruz. Ben ve ekibim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gücümüzün yettiği ölçüde yardımcı oluyoruz, onlara sahip çıkıyoruz. Şimdi de tüm yurttaşlarımız bayramı en güzel şekilde yaşasın diye bu hizmetlerimize hız verdik. Bayramları şimdiden kutlu olsun" diye konuştu.

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