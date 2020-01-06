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Yenimahalle Belediyesi'ne kar tepkisi

Başkent’te dün sabah etkisini gösteren kar yağışı Yenimahalle’de birçok vatandaşı mağdur etti. Vatandaşlar kar yağışına önlem almayan belediyeye tepki gösterdi.
Yenimahalle Belediyesi'ne kar tepkisi

Beklenen kar Başkent’te dün sabah geldi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı belediyelere vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.  Özellikle Yenimahalle’de yollar kapandı, araçlar kaza yaptı, otobüsler yollarda mahsur kaldı. Araçları ile yolda kalan ve dakikalarca duraklarda otobüs gelmesini bekleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden Yenimahalle Belediyesi’ne önlem almadığı için tepki gösterdi.

yenimahalle’de-yollar-kapandi,-araclar-kaza-yapti,-otobusler-yollarda-mahsur-kaldi,yenimahalle-belediyesi,-kar-yagisi,.jpg

ARAÇLAR YOLDA, VATANDAŞ DURAKLARDA MAHSUR KALDI

Yenimahalle’de birçok ara sokak ve cadde etkili kar yağışı sonrası trafiğe kapandı. Araçları ile yollarda mahsur kalan vatandaşlar belediyeye geceden önlem alınmadığı için tepki gösterdi. Karla kaplanan yollarda birçok toplu taşıma aracı da mahsur kaldı. Duraklarda dakikalar boyunca otobüs ve dolmuş bekleyen vatandaşlar, işlerine geç kaldı.

yenimahalle’de-yollar-kapandi,-araclar-kaza-yapti,-otobusler-yollarda-mahsur-kaldi,yenimahalle-belediyesi,-kar-yagisi,,.jpg 

SINIFTA KALDI

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan bazı vatandaşlar tepkisini şu şekilde dile getirdi, “Yenimahalle’de birçok ara sokak ve cadde kar yağışı nedeniyle kapandı. Aracı ile yola çıkan vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Biz gibi toplu taşıma ile işine gitmeye çalışan vatandaşlar ise duraklarda mahsur kaldı. Otobüsler yollarda kaldığı için duraklara gelmedi. İşimize geç kaldık. Kar yağışı için geceden önlem alınmalıydı. Maalesef ne bir tuzlama çalışması yapılmış, ne de yollara kar küreme araçları yerleştirilmiş. Yılın ilk etkili kar yağışında Yenimahalle Belediyesi ne yazık ki sınıfta kaldı.” 

yenimahalle’de-yollar-kapandi,-araclar-kaza-yapti,-otobusler-yollarda-mahsur-kaldi,yenimahalle-belediyesi,-kar-yagisi,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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