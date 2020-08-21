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Yenimahalle Belediyesi’ne “Sıfır Atık Belgesi”

Yenimahalle Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. 
Yenimahalle Belediyesi’ne “Sıfır Atık Belgesi”

Sıfır Atık Belgesi’ni alan Yenimahalle Belediyesi, 12 aylık süre sonunda gümüş, altın ve platin seviyelerindeki sıfır atık belgesinin alınması için başvuru yapacak. 

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Örnek belediyecilik
Yenimahalle Belediyesi, 11 yıldır israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. 

Gerek ilçe sakinlerinin geri dönüşüm konusunda eğitilmesi, gerek atık kutularının ilçe genelinde yaygınlaştırılması, gerek kurumlar ve STK’larla yapılan farkındalık işbirlikleriyle her zaman Başkent’te örnek ve öncü olan Yenimahalle, bir kez daha Türkiye'nin ilklerinden olmayı başardı.

Kıt kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız
Geri dönüşüm konusunda artık dünya standartlarının yakalanması gerektiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de hazırladığımız projelerle ilçe sakinlerimizde geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla durmaksızın çalışıyoruz. Dünyanın kıt kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüme önem vermeliyiz” dedi. 

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